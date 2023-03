Umělá inteligence může mít větší přínosy než internet či cloud, domnívá se investor z ARK Invest

Will Summerlin z vedení společnosti ARK Invest hovořil na Yahoo Finance o rozvoji umělé inteligence a o jejím dopadu na hospodaření firem. Nejdříve poukázal na to, že chatbot ChatGPT se stal nejrychleji expandující softwarovou technologií v historii, protože během 60 dní se počet jeho uživatelů zvýšil z nuly na sto milionů. To mimo jiné ukazuje, že nejde jen o krátkodobý módní trend.



Z hlediska investic do oblasti umělé technologie vidí expert dvě hlavní skupiny firem. První z nich se zaměřuje na infrastrukturu, která za umělou inteligencí stojí a bude stát. Sem lze zařadit například společnost NVIDIA. Druhou skupinu pak představují firmy, které se zaměřují na koncového uživatele. Právě ty mohou používat různé asistenty založené na umělé inteligenci a technologie typu ChatGPT.



Expert uvedl, že takzvaní znalostní zaměstnanci vytvoří ročně hodnotu ve výši kolem 32 bilionů dolarů. Právě u nich se přitom dá čekat největší růst produktivity vyvolaný používáním umělé inteligence. Summerlin tvrdí, že již nyní v některých oblastech produktivita roste na dvojnásobek. Ve výsledku by tak umělé inteligence mohly pomoci ke zvýšení produktivity a tvorbě hodnoty převyšující přínosy internetu či cloudu.







Na Yahoo připomněli, že popularita umělé inteligence se již jasně projevila během zveřejňování posledních čtvrtletních výsledků. Velký počet firem ji totiž ve svých komentářích zmínil. Summerlin dal za příklad velkého potenciálu softwarové inženýrství, kde může umělá inteligence výrazně zvedat produktivitu. Podobné to může být u právních služeb a v řadě dalších oblastí.



Z uvedeného je zřejmé, že umělá inteligence by mohla mít velký dopad na celý trh práce. Expert v této souvislosti zmínil, že pokud se v minulosti objevila nějaká převratná technologie, vždy to vyvolávalo obavy z propouštění. Nakonec se ale pokaždé ukázalo, že technologie přispěly ke zvýšení produktivity, k růstu počtu nových pracovních míst a zlepšení kvality života. S umělou inteligencí by to podle experta nemělo být jiné.



Konkurenční výhodu může mít v oblasti umělé inteligence ta část firem, která bude mít přístup k většímu objemu dat. Takovou výhodu má podle investora i . A platí to o ní i u dalšího významného faktoru, kterým je distribuce. Tedy kanál, který propojí umělou inteligenci s konečným uživatelem. U Tesly jím jsou její vozy, které mohou disponovat třeba autopiloty.



Zdroj: Yahoo Finance