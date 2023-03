Nové QE, nebo utahování úvěrového trhu?

Kathy Jones ze Schwab Center for Financial Research hovořila na CNBC o tom, že dostupnost úvěrů je vždy významným indikátorem dalšího směru celého hospodářství. Pokud jsou úvěry lehce dostupné a úvěrové standardy uvolněné, ekonomické aktivitě to pomáhá. A naopak. Podle ekonomky přitom několik posledních týdnů přineslo výrazné utažení podmínek na úvěrových trzích. Je to ale celý příběh?



Každá menší banka v USA se nyní podle expertky musí snažit vyhnout situaci, kdy u ní dojde k hromadnému vybírání vkladů. Tedy situaci, kdy by se musela obrátit na americkou centrální banku a žádat o pomoc s likviditou. „Tam nechce jít nikdo,“ míní Jones. Na utahování podmínek na úvěrovém trhu, které pramení z tenzí v bankovním sektoru, přitom nepoukazuje jen ona. Hovoří o něm řada ekonomů, ale například David Zervos z Jefferies poukazuje na to, že pomoc ze strany Fedu znamená opětovný růst jeho rozvahy.







Zervos dokonce tvrdí, že nyní kvůli vývoji v některých bankách a nutnosti pomoci ze strany Fedu v podstatě dochází k novému kvantitativnímu uvolňování. Nejde sice o tradiční QE, kdy Fed nakupuje aktiva na trzích, ale opět vyměňuje své rezervy s bankovním sektorem a jeho rozvaha roste. Tématu si všímá i Liz Ann Sonders ze Schwabu, která ukazuje následující graf s vývojem této rozvahy:



Graf ukazuje masivní růst rozvahy americké centrální banky v první polovině roku 2020, nákupy probíhající v roce 2021 a postupný přechod na čisté prodeje aktiv v roce 2022 a na počátku roku letošního. Toto kvantitativní utahování ale skončilo v posledních týdnech, kdy rozvaha Fedu rostla způsobem zaznamenaným naposledy v roce 2020.



Pozornost trhů je ale stále zaměřená zejména na vývoj sazeb. O nich na CNBC hovořil ekonom Brett Ryan z . Podle něj v případě uklidnění tenzí v bankovním sektoru přijde ještě jedno zvýšení sazeb, a to v květnu. Fed bude stále „balancovat mezi snahou o snížení inflace a zachování finanční stability“. DB přitom pracuje s vlastním indexem finančních podmínek a ten podle experta ukazuje, že utahování podmínek na úvěrových trzích by mohlo snížit tempo růstu americké ekonomiky o 15 – 150 bazických bodů.







Fed bude tento efekt brát v úvahu a Ryan míní, že USA se ve druhé polovině letošního roku dostanou do recese. Silné názory na další vývoj ale nejsou v současné době namístě, protože situace se mění velmi rychle.



