Víkendář: Být akcionářem banky a mít u ní vklad jsou dvě rozdílné věci, ale u obou nakonec rozhoduje to samé

Profesor ekonomie na NYU Stern Lawrence J. White hovořil na Yahoo Finance o převzetí CSFB bankou . Podle něj byla během posledních desetipatnácti let špatně vedená. Pokud něco takového nastává u běžné firmy, je to problém pro její akcionáře, někdy i pro zaměstnance. V případě bank mohou být ale následky širšího rázu, protože jsou součástí celého bankovního systému. Banky mezinárodní pak ovlivňují systém globální.



Yahoo Finance přinesla rozhovor s profesorem pod názvem „Banky jsou velmi křehké“. White ovšem hovořil o zranitelnosti v případě, že střadatelé, kteří mají u dané banky vklady, a další její věřitelé „začnou být nervózní“. Následně se rozpadá „finanční struktura takové banky“. Nedávným příkladem tohoto dění je Silicon Valley Bank, ze které kvůli uvedené nervozitě odešlo přes 40 miliard dolarů vkladů.



V případě Silicon Valley Bank tedy došlo k takzvanému runu na banku, kdy dochází k odlivu depozit, který ještě zvyšuje obavy a celá spirála se roztáčí víc a víc. K tomu profesor opět připomněl, že u bank jde o stabilitu celého finančního systému a odlišujíse tak od běžných firem. Dvojnásob to platí o bankách typu , která má pod správou aktiva ve výši 500 miliard dolarů a je druhou největší ve Švýcarsku. Pokud její věřitelé „utíkají“, švýcarská vláda „musí něco dělat“.





Banky jsou podle profesora složitými podniky a v podstatě žádný ze střadatelů, který u nich má vklad, není schopen správně odhadnout jejich finanční sílu. To může přispívat k šíření nákazy, kdy problémy jedné banky vyvolávají obavy o bezpečnost vkladů v bankách jiných. Problémem tak nemusí být přímé vztahy mezi bankami, tenze se mohou šířit čistě kvůli popsanému mechanismu.



White popisoval nutnost dostatečné výše vlastního kapitálu. Ten představuje rozdíl mezi hodnotou aktiv a hodnotou závazků. Čím vyšší hodnoty dosahuje, o to odolnější by banka měla být. K tomu expert dodal, že pokud by byl akcionářem banky, zajímala by jej právě výše kapitálu tak, aby nečelil přílišnému riziku. Pokud by měl u banky vklad, spíše by se zajímal o to, zda a nakolik je jeho vklad pojištěn. Včetně toho, zda u pojištění nejsou nějaké limity na částku a jak rychle by se mohl ke svým penězům v případě problémů dostat.



Být akcionářem je tedy něco jiného než mít u dané banky vklad. „Na konci dne ale obě skupiny zajímá finanční síla a odolnost banky či jiné finanční instituce,“ uzavřel profesor svůj výklad.



Zdroj: Yahoo Finance