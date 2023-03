Víkendář: Svět se mění a švýcarské banky by se měly změnit s ním

John Mack stál v čele a také , nyní na Bloombergu hovořil o svém pohledu na dění v bankovním sektoru a kolem . Připomněl, že švýcarské banky bývaly privátními institucemi, které podle bankéře měly globální výhodu pramenící z jejich uzavřenosti. Obraceli se k nim takklienti, kterým přístup švýcarských bank vyhovoval. Ale „svět se změnil a švýcarské banky se musí změnit s ním“.



Mack zavzpomínal na své působení v čele . Dozorčí rada banky mu prý říkala, že je nejarogantnější člověk, kterého zná, a on zase její členy označoval za nehloupější lidi, které zná on. Byla to doba, kdy Mack prosazoval v CSFB řadu změn. A ty by měly pokračovat, protože finanční služby „by měly být založeny na důvěře, ne na tom, že jsou peníze ukrývány na různých místech.“



Investiční banka by podle Macka měla být otevřená a měla by generovat odpovídající návratnost u aktiv, které spravuje. Její podnikatelský model by tedy neměl stát na uzavřenosti a službám „lidem z celého světa, kteří chtějí ukrýt své peníze.“ Takový přístup podle experta dlouhodobě poškozuje konkurenceschopnost švýcarských bank.





Po převzetí bankou by podle Macka mělo dojít k tomu, že v nové entitě budou pracovat ti nejlepší z obou bank. A cílem bude návratnost aktiv, ne bankovní tajemství a na něm založený model. V souvislosti se současnými tenzemi v americkém bankovním sektoru pak Mack řekl, že jak banky, tak regulátoři zlepšují svůj management rizika a bude pokračovat trend směrem k méně rizikovým aktivitám. Cílem každé banky by přitom měla být důvěra, tudíž schopnost ustát případné větší ztráty.



Mack odešel z v roce 2001 a vrátil se do vedení této banky v roce 2005. Jejím ředitelem byl i v turbulentních časech finanční krize. Na Bloombergu odpovídal na dotaz, co je třeba na to, aby někdo byl schopen vést takovou firmu i v náročné době. Mack odpověděl, že „se mu chce říci, že je to hloupost.“ Pak se rozpovídal o tom, že v době finanční krize si sám nebyl jistý tím, zda dovede vše zvládnout, ale snažil se před svými lidmi vypadat klidně. A podle Macka je dobré mít kolem sebe pár lidí, kterým lze důvěřovat. Kteří tedy nebudou nikde vykládat, že on sám toho má dost, zároveň mu však budou nastavovat zrcadlo a argumenty tam, kde s ním nesouhlasí.



Zdroj: Bloomberg