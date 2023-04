USA podle médií brání Koreji ve vývozu jaderné technologie, dotýká se to i ČR

Americká vláda se snaží bránit jihokorejské společnosti Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) ve vývozu jaderné technologie kvůli sporu s americkou firmou Westinghouse Electric a blokuje nabídku na projekt jaderné elektrárny v České republice. Upozornil na to korejský list The Korea Herald. KHNP ale v prohlášení uvedla, že americká vláda vývoz do ČR neblokuje, firma pouze obdržela dopis od amerického ministerstva energetiky, který byl oznámením s pokyny k postupu.



"Pokud se týká projektu jaderné elektrárny v České republice, KHNP předložila svoji nabídku v listopadu a probíhá proces veřejné soutěže," uvedla firma.



List uvedl, že dokumenty předložené soudu ve Washingtonu ukazují, že KHNP poslala v prosinci americkému ministerstvu energetiky příslušné dokumenty oznamující převod určitých jaderných technologií, což jí nařizují americké zákony. Podle právních předpisů stačí, aby společnosti, které plánují vývoz jaderných elektráren do České republiky, ohlásily tento plán 30 dní od zahájení souvisejících operací. Po provedení nezbytných kroků by KHNP měla obdržet povolení k vývozu do ČR.



Americké ministerstvo energetiky však v lednu KHNP sdělilo, že hlášení musí podat osoby z USA. V tomto případě je to společnost Westinghouse, která podala v USA žalobu na firmy KHNP a Kepco.



Americká společnost v říjnu požádala o zastavení prodeje reaktorů korejských firem do Polska a tvrdí, že porušily její design a technologii jaderných reaktorů. Konkrétně uvedla, že korejské reaktory APR1400 kopírují reaktor System 80 firmy Combustion Engineering, kterou Westinghouse koupil v roce 2000. Polsko plánuje postavit první jadernou elektrárnu a posuzuje nabídky od firem Westinghouse, KHNP a francouzské .



Westinghouse uvádí že, protože technologie korejských firem týkající se jaderných reaktorů je jeho vlastní technologií, musí tyto firmy získat povolení americké vlády, pokud jí chtějí vyvážet do třetí země. Americká firma také požádala soud o zablokování případné dohody KHNP se Saúdskou Arábií.



Korejská strana tvrdí, že počáteční fázi vývoje reaktorů podporovala společnosti Westinghouse, ale současné modely usilující o vývozní dohody byly vyvinuty s jejími vlastními technologiemi, takže by neměly podléhat omezením USA. KHNP podle svých slov byla v posledních 30 letech schopná přijít s vlastní originální technologií reaktorů a nyní vlastní práva duševního vlastnictví k technologii jaderných elektráren.



Korejská vláda si vybrala jaderné elektrárny jako hlavní pilíř vývozu s cílem prodat do roku 2030 do zahraničí deset reaktorů. Probíhající spor s firmou Westinghouse by ale tyto plány mohl ohrozit.



Česká společnost obdržela tři nabídky na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Kromě korejské KHNP nabídku předložily také francouzská společnost a americký Westinghouse.