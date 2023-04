Objem globálního obchodu loni vzrostl o 2,7 procenta, letos zpomalí

Objem světového obchodu loni vzrostl o 2,7 procenta, což je méně než se čekalo. V letošním roce pak tempo růstu zpomalí na 1,7 procenta a bude podprůměrné. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnila Světová obchodní organizace (WTO). Objem obchodu se zbožím podle ní stále negativně ovlivňují dopady války na Ukrajině, přetrvávající vysoká inflace, přísnější měnová politika a nejistota na finančních trzích.



Ještě v říjnu WTO na rok 2022 předpovídala růst obchodu o 3,5 procenta. Slabší výkon způsobil prudší mezičtvrtletní pokles ve čtvrtém čtvrtletí, který stáhl růst za celý rok. Za propadem stálo několik faktorů, včetně zvýšení cen komodit, zpřísnění měnové politiky a epidemie nemoci covid-19, která narušila výrobu a obchod v Číně.



WTO ve svém novém odhadu očekává v letošním roce vzestup reálného hrubého domácího produktu (HDP) celého světa o 2,4 procenta. Odhad růstu obchodu i HDP jsou pod průměrem za posledních 12 let. Odhad růstu obchodu na letošní rok je ale vyšší, než WTO očekávala loni v říjnu, kdy počítala s růstem o jedno procento. Důležitým faktorem pro lepší výkon obchodu je uvolnění pandemických omezení v Číně.



Generální ředitelka WTO Ngozi Okonjová-Iwealová uvedla, že obchod bude globální ekonomiku i nadále podporovat, i letos však bude pod tlakem vnějších faktorů. Podle ní je proto ještě důležitější než kdy jindy, aby vlády zabránily roztříštěnosti obchodu a nezaváděly do obchodních vazeb žádné překážky.



Na příští rok WTO nyní očekává zrychlení tempa růstu obchodu na 3,2 procenta a zrychlení růstu HDP na 2,6 procenta. Tento odhad je ale mnohem méně jistý než bývá obvyklé, vzhledem k nynějším rizikům, včetně geopolitického napětí, výkyvům v dodávkách potravin a možným nepředvídaným dopadům zpřísňování měnové politiky.