Evropské akcie se snaží korigovat ztráty, dluhopisy se dál kupují

Důvěru v příznivý ekonomický výhled narušila série dat z americké ekonomiky. Evropská data ale špatná nebyla. Přestože na celkový sentiment mají podstatně menší dopad, evropské akciové trhy se toho snaží využít a korigují předchozí ztráty růstem o pár desetin procenta. Americké trhy jsou opatrnější a futures Wall Street věstí mírný pokles v úvodu.



Ke zmíněným lepším evropským číslům patří německá průmyslová výroba, která za únor vykázala překvapivý nárůst. Další údaje se budou týkat opět zámoří, když odpoledne vyjde statistika propouštění Challenger a také týdenní žádosti o dávky. V obou případech čekáme citlivější reakci trhu. Ten totiž může být nervóznější z toho, že důležitá měsíční data z trhu práce vyjdou zítra, kdy kvůli zavřeným trhům nepůjde zareagovat.



Dluhopisy zůstávají na koni a jejich výnosy mají tendenci klesat, ačkoli mírnějším tempem než v předešlých dnech. Eurodolar se po včerejším poklesu drží kolem 1,0900. Zatímco na špatné zprávy kolem bank z průběhu března většinou kurz reagoval růstem, tentokrát dochází naopak k poklesu. To považujeme za jeden z náznaků, že se obavy z recese šíří a investoři se vracejí k dolaru jakožto měně, která by v případě problémů přece jen měla být tím bezpečnějším přístavem.



Zlato své zisky víceméně drží, ropa je naopak koriguje. Koruna se na páru s eurem skoro nehýbe, poté co česká průmyslová výroba naplnila svým 2procentním růstem očekávání, zatímco 14,3miliardový přebytek zahraničního obchodu je překonal. Ačkoli vyšší averze k riziku by pro korunu měla být negativní, na druhé straně je podporou úrokový diferenciál, když domácí výnosy tolik nenásledují pokles na západních trzích.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:11 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.4225 -0.0037 23.4553 23.4003 CZK/USD 21.4895 0.0605 21.5395 21.4390 HUF/EUR 376.9810 0.1559 377.6000 375.9945 PLN/EUR 4.6897 0.0614 4.6953 4.6821

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4962 -0.0918 7.5083 7.4881 JPY/EUR 143.0580 -0.0688 143.4908 142.9220 JPY/USD 131.2770 -0.0270 131.4935 131.1890

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8743 -0.0926 0.8758 0.8739 CHF/EUR 0.9868 -0.1518 0.9896 0.9850 NOK/EUR 11.3905 0.0918 11.4196 11.3625 SEK/EUR 11.3616 0.2610 11.3846 11.3499 USD/EUR 1.0901 -0.0449 1.0920 1.0890

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4928 0.2986 1.4954 1.4865 CAD/USD 1.3478 0.1315 1.3485 1.3447