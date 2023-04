České stavebnictví v únoru zpomalilo meziročně o více než čtyři procenta

Stavební výroba v Česku v únoru klesla meziročně o 4,3 procenta. Meziměsíčně byla nižší o 3,7 procenta, informoval dnes Český statistický úřad (ČSÚ). K poklesu podle statistiků přispělo nepříznivé počasí a vysoká srovnávací základna. Počet bytů, které stavebníci začali budovat, klesl v porovnání s loňským únorem o téměř pět procent. Počet dokončených bytů naopak stoupl, a to o více než 17 procent.



Produkce českého stavebnictví narazila v únoru na vysoké základny z předchozího měsíce i loňského února. K poklesu přispělo také horší počasí. "Pokles produkce tlumilo pozemní stavitelství, které se meziročně snížilo o 1,5 procenta, zatímco inženýrské stavby klesly o 14,4 procenta," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka. Do kategorie pozemního stavitelství spadá výstavba bytů, kanceláří nebo skladů, zatímco produkce inženýrského stavebnictví zahrnující třeba budování silnic a železnic.



V únoru začala výstavba 3511 bytů, což bylo meziročně o 4,9 procenta méně. "Za poklesem stojí kategorie rodinných domů, kde počty padají již od poloviny loňského roku. Naopak bytových domů bylo zahájeno více, a to především v Praze," uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová. Počet dokončených bytů meziročně vzrostl o 17,2 procenta na 2678.



Stavební úřady vydaly letos v únoru 6006 stavebních povolení, meziročně o 13 procent méně. Orientační hodnota povolených staveb přesto vzrostla o 5,3 procenta na 41,9 miliardy koruny.



Průměrný počet zaměstnanců ve stavebnictví meziročně klesl o 1,7 procenta. Průměrná hrubá měsíční mzda těchto zaměstnanců vzrostla oproti loňskému únoru o více než 14 procent.