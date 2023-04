Zingales: Inflace už takovým problémem být nemusí, bankovní systém nemůže stát jen na velkých bankách

Americký Fed udělal v poslední době chybu jak na straně inflace, tak na straně stability bankovního sektoru. Tvrdí to ekonom Luigi Zingales z University of Chicago, který za příčinu považuje mimo jiné stádové uvažování uvnitř Fedu (viz první část rozhovoru zde). Upozornil ale i na to, že v této instituci je nyní relativně málo ekonomů s titulem PhD. Ve druhé části rozhovoru pak hovořil i o svém pohledu na další vývoj v americkém hospodářství a v monetární politice.



Ekonom tvrdí, že klesající poměr hotovosti k depozitům není příčinou současných problémů, jak uvádějí například na Financial Times. Podle jeho názoru jde o důsledek, protože banky čelí odlivu depozit a zároveň nechtějí prodávat své cenné papíry se ztrátou. Odliv depozit tak jde ruku v ruce s poklesem jejich zásob hotovosti. Udělal ale chyby pouze Fed, nebo je ekonom vidí i na straně bank?



Zingales na uvedenou otázku odpověděl, že pokud někdo předpokládá, že nějaké banky se chovají hloupě, „nic se nenaučil.“ Tím, že banky dělají chyby, byl podle ekonoma překvapen už Alan Greenspan, ale přitom je zřejmé, že k tomu bude docházet. Jde o to, aby systém byl schopen unést chyby jednotlivých bank. „Zejména, pokud nejde o banky velikosti .“



Ohledně vývoje v ekonomice Zingales uvedl, že on sám už nepochybuje, že „přijde nějaké přistání, otázkou je, jak tvrdé.“ Inflace pak „již nemusí být takovým problémem“ právě proto, že ekonomika ztrácí na síle. Fed by pak už sazby neměl zvyšovat a měla by přijít „vážná analýza toho, kde centrální banka udělala chyby.“ Sazby by se dokonce mohly vydat směrem dolů, což by snížilo tlaky v bankovním sektoru.







Zingales dodal, že on sám nechápe poslední zvýšení sazeb o 25 bazických bodů. Podle něj šlo zřejmě jen o signál, že „věci nejsou tak špatné“. K tomu ale ekonom dodal, že se mýlil dříve a může se mýlit i v tomto případě. Bankovní systém v USA pak podle něj nemůže stát jen na několika málo velkých bankách. Ty menší totiž vedle financování malých firem poskytují často služby i minoritám, a pokud by mělo dojít k větším změnám ve struktuře bank, mělo by to rozsáhlé důsledky pro celou ekonomiku.



Přímo o recesi hovoří v komentáři k následujícímu grafu . Ukazuje v něm sklon výnosové křivky, tedy rozdíl mezi výnosy krátkodobých a dlouhodobých dluhopisů. Pokud se ty první dostanou nad ty druhé, hovoří se o inverzi křivky. Ta přitom v minulosti celkem spolehlivě indikovala blížící se recesi. BofA dodává, že recese se dostavovala po opětovném napřimování křivky, ke kterému dochází i nyní: