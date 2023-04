Zingales: Dvě velké chyby americké centrální banky a nutnost revize jejího fungování

Americká centrální banka udělala v poslední době dvě významné chyby. Nejdříve držela svou politiku příliš dlouho uvolněnou a nereagovala na inflační tlaky. Následně nebyla schopná předvídat problémy v bankovním sektoru. Tvrdí to ekonom Luigi Zingales z University of Chicago. Co ekonom radí a jaké změny požaduje?



Zingales hovoří o vytvoření nezávislé a důvěryhodné komise, která se bude zabývat chováním Fedu. Takovou komisi by nyní měl bezodkladně jmenovat americký prezident a podle ekonoma jde o podmínku úspěchu při snižování inflace. Na její pokles je totiž nutná důvěryhodná centrální banka.



Je problém v americké centrální bance dán tím, jak funguje celkově, nebo je spíše jen na straně jejího současného vedení? Ekonom v odpovědi na tuto otázku na Bloombergu uvedl, že podle něj jde spíše o problém celé instituce. S tím, že Fed funguje na základě širokého konsenzu a zmíněné chyby tudíž nejsou chybou jednotlivce, ale právě takového konsenzu.



Jinak řečeno, problémem Fedu může být stádové přemýšlení, ale nejen to. Zingales se totiž domnívá, že centrální banka může podceňovat mobilitu depozit a tudíž i zranitelnost bankovního sektoru. Podle něj v digitálním světě existuje velmi vysoká mobilita, stačí na to pár kliků myší. I účetní ztráty bank, které se dotknou jejich důvěryhodnosti, tak mohou vést k velkým posunům v sektoru.



Fed podle ekonoma přehnal rychlost zvedání sazeb. Jejich růst totiž vedl k poklesu cen dluhopisů a ztrátám bank. Počátek problémů přitom spočívá v období, kdy Fed držel svou politiku uvolněnou i v době rostoucích inflačních tlaků. Podle ekonoma tehdy tvrdil, že má dostatek nástrojů na její snížení. Nyní se však ukazuje, že tyto nástroje sebou nesou i popsané negativní důsledky.



Zingales nehovoří o tom, že by v USA musela propuknout krize v bankovním sektoru. Je ale zřejmé, že pod tlakem jsou menší regionální banky. Tedy ty, které se zaměřují na menší společnosti. Na rozdíl od velkých bank, které provádí syndikované úvěry a financují větší firmy, regionální banky čelí odlivu depozit. To se projevuje na jejich ochotě a schopnosti poskytovat úvěry.



Zdroj: Bloomberg