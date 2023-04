Bloomberg: Twitter přestal samostatně existovat, sloučil se s firmou X Corp.

Společnost Twitter přestala samostatně existovat, sloučila se s nově vytvořenou firmou X Corp.. Podle agentury Bloomberg to vyplývá z dokumentu ze 4. dubna předloženého kalifornskému soudu kvůli žalobě, kterou proti Twitteru a jeho bývalému generálnímu řediteli Jacku Dorseymu loni podala konzervativní aktivistka Laura Loomerová. Množí se spekulace, co se sociální sítí dál zamýšlí její majitel Elon Musk.



Není jasné, co tato změna znamená pro Twitter, který od té doby, co ho Musk loni koupil za 44 miliard dolarů (947 miliard Kč), prošel rozsáhlými změnami. Miliardářský majitel v minulosti naznačoval, že koupě Twitteru má být "akcelerátorem" pro vytvoření aplikace X – kterou nazval "aplikací všeho". Musk dnes také písmeno X zveřejnil na svém twitterovém účtu bez dalších podrobností.

X — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2023

Druhý nejbohatší muž světa dříve prohlásil, že X má být podobná čínskému WeChat, což je aplikace vlastněná společností Tencent Holdings. Používat se dá ke všemu od plateb a rezervací vstupenek na akce až po zasílání zpráv. Podle Bloombergu ale není jasné, jak bude taková firma zapadat do Muskova rozrůstajícího se obchodního impéria, které tvoří řada společností od výrobce elektromobilů až po firmu SpaceX, která vyvíjí rakety pro lety na Měsíc a na Mars. Musk také vlastní doménu "X.com", což je název společnosti pro online platby, kterou dříve založil a která se nakonec spojila s firmou PayPal.