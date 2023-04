Buffett se zaměřuje na Japonsko, zvažuje navýšení investic do tamních akcií

Warren Buffett se opět zaměřuje na Japonsko a přemýšlí zde o navýšení svých akciových investic, uvedl miliardář pro list Nikkei krátce poté, co jeho společnost zahájila prodej jenových dluhopisů.



Akcie velkých japonských obchodních domů vyskočily poté, co Buffett řekl, že v nich zvýšil svůj podíl na 7,4 % z přibližně 5 % v roce 2020. A podle zprávy Nikkei chce navíc zvýšit svou expozici vůči dalším akciím země. 92letý Buffett je v současné době v Japonsku, kde plánuje setkání s různými korporátními lídry a „chce si prostě jen promluvit o podnikání a zdůraznit naši podporu,“ řekl pro Nikkei , aniž by tyto společnosti jmenoval.



V rozhovoru Buffett porovnal pět velkých japonských obchodních domů s Berkshire a řekl, že by s nimi obchodoval. „Byli bychom rádi, kdyby za námi některý z této pětky někdy přišel a řekl: 'Uvažujeme o tom, že uděláme něco opravdu velkého, nebo se chystáme něco koupit a chtěli bychom partnera nebo tak',“ řekl pro Nikkei . Japonské obchodní domy (neboli „sogo šoša“) mají hluboké kořeny v ekonomice této země, jejich historie sahá po stovky let dozadu a poskytují vše od energie až po jídlo. Poté dodal, že i když nemá podíl v jiných velkých japonských společnostech, „vždycky jich je několik, o kterých přemýšlím“.



Buffettův zájem je „připomínkou toho, že v Japonsku existují atraktivní a cenově dostupné investiční příležitosti,“ řekla Lorraine Tan, ředitelka akciového výzkumu u Morningstar Asia. "Vzhledem k tomu, co víme o jeho preferencích, bude hledat dobře řízené společnosti, které mají konkurenční výhodu, a o nichž si myslí, že jsou podhodnocené."



Hodnotové akcie



Buffettovy komentáře „mohou povzbudit zahraniční investory, aby investovali do japonských akcií, zejména do cenných papírů,“ uvedl Hiroshi Namioka, hlavní stratég společnosti T&D Asset Management. Akcie Mitsubishi, největšího obchodního domu, vyskočily až o 3 %, nejvíce od 1. března. Mitsui & Co. vzrostly až o 3,7 % a výše se podívaly také Marubeni, Sumitomo a Itochu. Cizinci za poslední tři týdny vzhledem k březnové mezinárodní bankovní krizi japonské akcie a futures prodávali, přesto letos zatím stále zůstávají čistými kupci.

„Buffettovy investice před několika lety trh v krátkodobém horizontu příliš nepodpořily, kromě akcií, které si vybral, nebo jim podobných, ale věřím, že ve střednědobém až dlouhodobém horizontu měly mírně pozitivní vliv na zahraniční vnímání japonského trhu,“ řekl John Vail, hlavní globální stratég společnosti Nikko Asset Management Co. a dodal, že se tím podpoří také domácí optimismus.



Obchodní domy v Japonsku za poslední rok rostly, když společnosti jako Mitsui a Mitsubishi v únoru rozšířily program zpětného odkupu. Jejich zisky podpořily také vyšší ceny energií. Akcie největší japonské obchodní společnosti Mitsubishi za poslední rok vzrostly o 14 % ve srovnání s širším tokijským akciovým indexem Topix, který vzrostl o 5,4 %.

Jenové dluhopisy



Vedle toho se Berkshire tento týden chystá nacenit své nové dluhopisy. Výnosy z emise chce údajně použit pro obecné firemní účely, včetně refinancování některých dluhopisů. Na tranše nabízí širší úvěrové rozpětí než v prosinci, kdy naposledy vstoupila na trh, kvůli spekulacím, že japonská centrální banka ustoupí od ultrauvolněné politiky, což letos zvýšilo výnosové prémie.





Berkshire se sídlem v Omaze v Nebrasce je jedním z největších zahraničních emitentů jenových dluhopisů, uvádí data sestavená agenturou Bloomberg. Firma v roce 2020 nakoupila podíly v místních obchodních společnostech poté, co učinila jednu z největších nabídek dluhopisů v jenech od zahraničních společností.



Zdroj: Bloomberg