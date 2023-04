Německá ekonomika se podle ministerstva hospodářství zřejmě vyhnula recesi

Německá ekonomika se zřejmě těsně vyhnula recesi a za první čtvrtletí zaznamenala mírný růst. Uvedlo to ve své dnešní prognóze německé ministerstvo hospodářství.



Hrubý domácí produkt (HDP) Německa ve čtvrtém čtvrtletí proti předchozímu kvartálu nečekaně klesl o 0,2 procenta. Podle ministerstva se ale zdá, že v prvních třech měsících roku se podařilo odvrátit technickou recesi, která se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí ekonomického poklesu za sebou.



Ekonomické ukazatele naznačují v prvním čtvrtletí znatelné oživení. Motorem růstu by měla být produkce průmyslu a stavebnictví, které těží z dalšího zmírnění problémů kolem dodávek surovin, z poklesu cen energií a z příznivého počasí, uvádí zpráva.



Ministerstvo upozornilo, že začátek roku byl příznivý. Mírná zima a vysoké zásoby plynu přispěly k dostatečné dostupnosti plynu v Německu a v Evropě, což se projevilo znatelným poklesem cen energií.



"Očekává se, že nálada spotřebitelů se bude v nadcházejících měsících dál zlepšovat, i když na ekonomiku stále doléhá pokles kupní síly související s inflací," dodalo ministerstvo.



Současné prognózy také počítají s mírným zvýšením HDP za celý rok. Přední ekonomické instituty očekávají, že německá ekonomika vzroste o 0,3 procenta, uvedla agentura Reuters.



Ministerstvo ale upozornilo, že vnímá rizika hospodářského výhledu. Jsou mezi nimi slabá soukromá spotřeba, zhoršení podmínek ve stavebnictví, nedávné problémy finančních institucí a geopolitická nejistota kvůli válce na Ukrajině.



Míra inflace by se v nadcházejících měsících měla nadále snižovat, i když zůstane vysoká. Současné prognózy počítají v letošním roce s inflací v rozmezí 5,4 až 6,6 procenta. Příští rok by se měla podle současných předpokladů pohybovat mezi 2,1 až 3,5 procenta.



Za loňský rok německá ekonomika, na které je závislá také řada českých firem, vzrostla o 1,8 procenta. Meziroční růst spotřebitelských cen v Německu v březnu podle předběžných údajů zpomalil na 7,8 procenta z únorových 9,3 procenta.