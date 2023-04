Perly týdne: Tesla bez nejlepšího vozu na trhu a cenami na úrovni Škodovek. K tomu recese, kterou nepotřebujeme

Podle propukla cenová válka na elektromobilech a postupně se dostane i na trh s vozy se spalovacími motory. Andres Sheppard z Cantor Fitzgerald k tomu tvrdí, že již nemá nejlepší elektromobil na trhu a on sám věří v úspěch nových firem, které se zaměřují na výrobu těchto vozů. Paul Krugman zase varuje před recesí, kterou může vyvolat monetární politika Fedu i přesto, že pro snížení inflace jí nebude třeba.



Cenová válka na elektromobilech se dostane i ke spalovacím motorům: The Telegraph poukazuje na novou analýzu banky , podle které globální výroba aut letos převýší prodeje asi o 6 %. To by znamenalo, že „vznikne přebytek 5 milionu vozů, u kterých bude prodej vyžadovat snížení cen“. V první polovině roku se ale podle analytiků banky budou ceny držet výše, protože na trhu bude přetrvávat převis poptávky nad nabídkou. Pak se teprve začnou na poptávce projevovat faktory jako slabší ekonomický růst a vyšší životní náklady.



UBS poukazuje na to, že v segmentu elektromobilů již dochází ke snižování prodejních cen. Důvodem je mimo jiné i nízká dostupnost těchto vozů pro běžné zákazníky. Ve Velké Británii snížila ceny až o 8 000 liber, což její levnější modely „cenově srovnalo se značkami jako Kia, či Škoda“. Dolů míří i ceny elektromobilů na trhu ojetin. USB se domnívá, že trend poklesu cen se dostane i na trh vozů se spalovacími motory. „Roste tu totiž riziko nadměrné produkce, a tudíž tlaků na cenový pokles“:



„Cenová válka již začala v segmentu elektromobilů, čekáme, že se dostane i ke spalovacím motorům“, píše . Méně dotčeni by měli být výrobci luxusních vozů. K tomu analytici dodávají, že dodávky komponentů se již stabilizovaly a vrací se k normálu. Automobilky se pak u elektromobilů intenzivně snaží o udržení podílu na trhu, k tomu se zostřuje konkurence ze strany čínských firem. „Až třicet nových značek, z toho většina čínských“ se chystá na britský trh“, píše The Telegraph. Tyto firmy se přitom zaměřují zejména na segment levnějších elektromobilů.



už nemá nejlepší elektromobil: Tématu elektromobility se tento týden věnovali i na CNBC, kde o něm hovořili Michelle Krebs z Cox Automotive a Andres Sheppard z Cantor Fitzgerald. Krebs uvedla, že v USA je největší překážkou většího počtu elektromobilů na silnicích stále cena. I když klesla z průměrných 66 tisíc dolarů na 58 tisíc dolarů. Druhou největší překážkou je pak infrastruktura. Tedy nedostatečný počet dobíjecích stanic.



Sheppard dodal, že minulý rok vzrostl v USA počet prodaných elektromobilů asi o 77 %, a to i přes náročné prostředí, ve kterém se ekonomika a spotřebitelé nachází. Podle tohoto analytika dojde k prudkému rozvoji infrastruktury od příštího roku a silná bude americká i mezinárodní poptávka po elektromobilech. On sám doporučuje akcie společností Lucid a Rivian. Graf ukazuje podíl jednotlivých značek na americkém trhu v prvním čtvrtletí tohoto roku:



Zdroj: Twitter



Sheppard se domnívá, že již nemá nejlepší elektromobil na trhu. Vůz od společnosti Lucid totiž má potvrzený dojezd 520 mil. A pokud bude spolu s Rivianem schopen dosáhnout prudkého zvýšení své výroby, stane se významným hráčem na trhu.



Ceny komodit a potravin: Macrobond srovnává vývoj cen potravinářských komodit a inflaci v oblasti cen potravin v USA. Komodity vystřelily nahoru v roce 2020 a jejich ceny se dostaly na mimořádně vysoké úrovně. Ovšem záhy obrátily směrem dolů a nyní se nachází na podobných úrovních, jako na počátku roku 2022. Podle grafu má přitom inflace u potravin tendenci vývoj cen komodit kopírovat:



Zdroj: Twitter



Ceny nemovitostí ve světě: v následujícím grafu ukazuje vývoj cen na realitních trzích ve vybraných zemích. V USA a Kanadě jejich tempo růstu výrazně ochladilo, ale stále se drží v kladných číslech. Naopak na Novém Zélandu ceny klesají meziročně o 14 % a podobná je situace ve Švédsku:



Zdroj: Twitter



Krugman proti dalšímu růstu sazeb: Do diskuse o dalším vývoji sazeb v USA se vložil i Paul Krugman. Na Yahoo Finance uvedl, že možný je podle něj scénář, kdy inflace výrazně klesne bez znatelného zvýšení nezaměstnanosti. Dosavadní vývoj přitom potvrzuje, že tato kombinace je možná, protože inflace se již snižuje bez výraznějšího zvýšení nezaměstnanosti. Fed ale ve svých predikcích hovoří o recesi, což podle Krugmana může znamenat, že centrální banky „vyvolá recesi, kterou nepotřebujeme“.



Krugman se také domnívá, že sazby by už nemusely jít dál nahoru. K tomu řekl, že před rokem „inflační optimisté hledali pro svůj pohled všemožné důvody“. S tím, že k těmto optimistům patřil i on sám. Nyní se podle ekonoma situace obrátila a inflační pesimisté včetně Fedu hledají všemožné důkazy, že k poklesu inflačních tlaků nedochází a je třeba dál zvedat sazby.