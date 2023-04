V USA se obchodovalo neutrálně, Čile zasahuje do trhu s lithiem

Průzkum v zámoří ukázal, že obchodní aktivita zrychlila v dubnu na nejvyšší úroveň za posledních 11 měsíců. Stále ale rostou náznaky upadnutí ekonomiky do recese, když úrokové sazby brzdí poptávku a další měnová politika FEDu má stále nejasný směr. Trend se dnes podařilo potvrdit technologickému gigantovi , který narostl o 3 %. Společnost produkující spotřební zboží dnes narostla o 3,5 % po zvýšeném ročním výhledu, který podporují rostoucí ceny. Provozovatel nemocnic HCA Healthcare taktéž zvýšil výhled pro letošní roku, což mu dopomohlo k růstu akcií o 3,8 %. Tento výsledek se pozitivně propsal i na konkurenty v odvětví a například společnost Community Health narostla o 15,7 %.Zajímavá situace se dnes udála na poli těžařů lithia, konkrétně šlo Čilského těžaře SQM. Čile totiž představilo plán na znárodnění lithiového průmyslu, ve které by mělo dojít k přesměrování kontroly od těžařských gigantů do jedné, státem řízené společnosti. SQM se obchoduje jako ADR i na americkém trhu a tato správa se investorům samozřejmě vůbec nelíbila. Dnes došlo k poklesu o 18,7 %. Zpráva ale otřásla celým lithiovým trhem a například společnost Albemarle ztratila 10 %. Automobilka dnes narostla o 1,3 % po oznámení, že bude zvyšovat ceny pro své prémiové vozy model S a X. Většinu nárůstu bych ale připisoval korekci včerejší tristní reakci na výsledky společnosti. Když započteme včerejší propad díváme se na hodnotu -8,6 %.