Podnikatelská nálada v Německu se lepší, ekonomice ale chybí dynamika

Podnikatelská nálada v Německu se v dubnu stejně jako v předchozích pěti měsících zlepšovala. Dnes to oznámil mnichovský institut Ifo, podle kterého se obavy německých podniků sice zmírňují, ekonomice ale stále chybí dynamika.



Index podnikatelské nálady se v dubnu zvýšil na 93,6 bodu z aktualizovaného březnového stavu 93,2 bodu. "Důvodem byla lepší očekávání podnikatelů, kteří ale svou současnou situaci hodnotili o něco hůře," uvedl institut.



Ve zpracovatelském průmyslu se index zvýšil jen mírně. To Ifo vysvětluje nerovnováhou mezi rostoucím optimismem ohledně budoucího vývoje a horším hodnocením současného stavu. Institut uvedl, že podnikatelé očekávají v příštích měsících rozšíření výroby, jejíž kapacity jsou nyní využity na 84,5 procenta. To je nad dlouhodobým průměrem, který podle Ifo činí 83,6 procenta.



V sektoru služeb vzestupný trend posledních měsíců skončil. "Poskytovatelé služeb hodnotili svou aktuální situaci o něco hůře. K tomu se poprvé opět zvýšil pesimismus ve výhledu na příští měsíce," uvedl Ifo.



V obchodě se index podnikatelské nálady lehce snížil, protože obchodníci jsou méně spokojeni se současným stavem a také s výhledem. "Kvůli slabému odbytu mnoho obchodníků z maloobchodu nadále tlumí objednávky zboží," poznamenal institut.



Ve stavebnictví naopak podnikatelská nálada vzrostla. Tento sektor i přes budoucí obavy hledí na přicházející měsíce s větším optimismem.



Německá ekonomika, která je největší v Evropě, se potýká s negativními dopady války na Ukrajině. Na letošní rok německá vláda podle lednové prognózy očekává růst hospodářství o 0,2 procenta. Ve středu ale ministr hospodářství Robert Habeck představí aktualizovaný výhled, který podle zdrojů agentury Reuters zvýší odhad letošního růstu ekonomiky na 0,4 procenta.



Růst německé ekonomiky loni podle spolkového statistického úřadu zpomalil na 1,8 procenta z předloňských 2,6 procenta. Německá vláda letos očekává růst hospodářství o 0,2 procenta.