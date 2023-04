Nervozita z výsledků tlačí akciové trhy níž

Nové výsledky nejsou jednoznačně dobré a vypadá to, že udržují nervozitu ohledně dalšího průběhu sezóny. nebo Banco zaostaly za odhady, zatímco či patří mezi ty firmy, které po pozitivním překvapení rostou. Americká Bank navíc reportovala výraznější odliv vkladů a zvedla tak obavy o osud středních a menších bankovních domů. Stále se však čeká hlavně na těžké váhy amerického technologického sektoru. Dnes po závěru to budou Alphabet a . Ještě předtím budou stát za pozornost nebo .



Hlavní evropské akciové trhy se nacházejí v červeném a pokles je směrem na jih větší, když kolem procenta ztrácí Madrid nebo Milán. Americké futures jsou asi půl procenta dole. Výnosy dluhopisů dnes míří dolů, a to rychleji v Evropě. V Německu sledujeme pokles asi o 5 bps. Eurodolar na základě toho koriguje včerejší nárůst a obchoduje se na 1,1035. Ropa drží pozice po včerejším růstu, značně klesá třeba cena mědi. Koruna se dopoledne konsoliduje lehce pod 23,50 za euro.



Makrokalendář neobsahuje body, které by měly dnešní obchodování podstatně ovlivnit a odlákat pozornost od výsledků. Vyjde americká spotřebitelská důvěra Conference Board či další regionální průzkum aktivity, tentokrát z Richmondu. Na poslední chvíli před týdenní odmlkou je tu ještě šance na komentáře z centrálních bank. Tržní představy o měnové politice se mění pouze nevýrazně. V případě Fedu trh stále počítá ještě s posledním zvýšením sazeb o 25 bps, několika málo měsíci na vrcholu a následným poklesem.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:34 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.4720 -0.0197 23.5181 23.4512 CZK/USD 21.2695 0.0800 21.3210 21.2065 HUF/EUR 376.3106 0.1265 377.8654 375.5640 PLN/EUR 4.5942 -0.1806 4.6058 4.5942

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6338 0.2061 7.6394 7.6174 JPY/EUR 147.7750 -0.2996 148.6311 147.7598 JPY/USD 133.9040 -0.2202 134.4605 133.8950

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8852 0.0537 0.8863 0.8846 CHF/EUR 0.9787 -0.1978 0.9816 0.9777 NOK/EUR 11.6682 0.4144 11.6758 11.6280 SEK/EUR 11.3264 0.0442 11.3446 11.2998 USD/EUR 1.1036 -0.0914 1.1057 1.1024

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5008 0.4653 1.5035 1.4910 CAD/USD 1.3575 0.2363 1.3589 1.3525