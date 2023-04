Výsledky ServiceNow: Šetření na nákladech? Ne u všech

Společnost poskytující automatizační kancelářský software utržila v posledním kvartálu roku 2,1 mld. USD (meziročně +22 %; +25 % ex-FX) a přesně se tím trefila do konsensu. Počet zákazníků s kontraktem větším než 1 mil. USD stoupl meziročně o 22 % na 1640 a velikost průměrného kontraktu dosáhla již 4,2 mil. USD (+8 %).

Non-GAAP provozní marže, do které se nepočítají odměny pro zaměstnance formou akcií (SBC), se rozšířila o 1 p.b. yoy na 26 % (kons. 24 %). Marketingové náklady znovu akcelerovaly růst na +22 % yoy. Čistý zisk na akcii se vyhoupl nahoru o 40 % yoy na 2,37 USD (kons. 2,05 USD), nicméně odečteme-li SBC a odpisy nehmotných aktiv, čistý zisk na akcii GAAP dosahuje sotva 0,73 USD (+100 % yoy; kons. 0,40 USD).

Výhled na tento rok byl lehounce navýšen a slibuje tedy pokračující silný růst, navzdory utlumení korporátních výdajů, které vidíme ve výsledcích větší konkurence (konkrétně a jeho Azure). Tržby z předplatného, které tvoří 95 % celkových tržeb, by se měly dle plánu usadit mezi 8,47 až 8,52 mld. USD (předtím 8,44 až 8,5 mld. USD; +23 % yoy). To by nám dávalo celkové tržby cca 8,95 mld. USD při konsensu nižším o 100 mil. USD. Non-GAPP provozní marže je plánovaná na 26 % (+50 bps yoy) při stejných tržních predikcích.

Nedá se upřít, že nyní roste výrazně rychleji než konkurenční software společnosti (tržby +7 % yoy), nicméně problémem zůstává stagnující profitabilita. Provozní marže 26 % vypadá na papíře dobře, nicméně po započtení SBC sletí dole na 7 %, což je na tech skutečně slabé. Do toho je tady pořád vysoká valuace.

Akcie reagují poklesem o 2 %.