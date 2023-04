WEBINÁŘ Ekonomika a trhy po bankovní krizi: Vyhlídky pro růst, inflaci i sazby. Již dnes od 15:00

Do diskusí o budoucnosti ekonomiky a pravděpodobnosti recese promluvila v březnu bankovní krize, která zamávala s trhy i se sentimentem investorů. Rozvířený prach se od té doby ale již začal usazovat, a tak je čas na aktualizaci nastavených očekávání. Jakým směrem ukazují čerstvá makroekonomická data? A je hrozící recese něčím, na co by se měli investoři připravit? Tomu se budou ve svém webináři již ve čtvrtek 27. dubna 2023 od 15:00 věnovat hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš a hlavní analytik Patrie Tomáš Vlk.



Růst ekonomiky a inflace jsou klíčovými ukazateli, které značnou měrou přispějí k formování prostředí pro obchodování na finančních trzích v nejbližších týdnech. Právě o ně se totiž opírají debaty o vhodném nastavení měnové politiky. Další zvyšování sazeb by sice centrálním bankám pomohlo dále zkrotit inflaci, na druhou stranu by mohlo vést k udušení chatrného ekonomického růstu. K jaké možnosti se centrální banky přikloní? A proč investoři centrálním bankám nevěří?



Kromě toho mají měnověpolitická rozhodnutí dopad i na pohyby měnových kurzů. Bude mít koruna další prostor k posilování vůči euru a dolaru? A nakolik se politika ECB a Fedu promítne do rozhodování České národní banky?



Tato témata blíže rozeberou Jan Bureš, hlavní ekonom Patrie, a Tomáš Vlk, hlavní analytik Patrie. A již tradičně nebude chybět prostor pro vaše dotazy. Získejte přehled o klíčových metrikách, které budou mít vliv na Vaše investiční portfolio, připojte se ve čtvrtek 27. dubna 2023 od 15:00 a ptejte se na to, co Vás zajímá! Registrujte se zdarma zde.