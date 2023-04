Schválené zvýšení dluhového limitu je jen politika. Hlavní slovo mají stále výsledky

Republikánská většina v americké Sněmovně reprezentantů těsně protlačila navýšení dluhového stropu o 1,5 bilionu dolarů. Na první pohled optimistická zpráva, která ve skutečnosti neznamená víc než jen další výměnu v politické hře. Tento krok učiněný ještě bezpečně daleko od faktické srážky s dluhovým stropem má především přimět demokraty k vyjednávání namísto jejich trvání na oddělenosti navýšení stropu a jiných fiskálních otázek. Prezident zákon obratem odmítl a v senátu prakticky nemá šanci projít. Klíčovým důvodem je, že zároveň obsahuje výdajové škrty ve výši 4,8 bilionu USD. Právě ty jsou přitom položkou, o které by chtěli republikáni jednat a uhrát zde aspoň něco.



Americké futures sice rostou a S&P 500 zatím vypadá na otevření asi půl procenta v plusu, ale není to zásluha politických zpráv. Daleko více se zapojují stále výsledky, když tentokrát po reportování čísel strmě roste Meta. Náladu trochu vylepšuje i pohled na , která se po včerejším propadu stabilizuje. Evropské trhy jsou na tom dopoledne smíšeně stejně jako zdejší firmy, které vydaly své výsledky za 1Q.



Výnosy dluhopisů se posouvají lehce vzhůru na obou stranách Atlantiku. Eurodolar se konsoliduje po včerejším růstu a obchoduje se dál poblíž 1,1050. Ropa sedí níž po propadu z posledních dní. Pro korunu obchodující u 23,50 se dnes nic nemění.



Mezi další várku firemních výsledků (Caterpillar, , , ...) se odpoledne vklíní data o americkém HDP za první kvartál. Půjde o první odhad, který by sice měl ukázat zpomalení ekonomiky pod 2 procenta, ale také silný růst soukromé spotřeby. Bez zajímavosti nebudou ani cenové deflátory, a to jak deflátor HDP, tak výdajů na spotřebu. A pozornosti by neměl uniknout ani týdenní počet žádostí o dávky v nezaměstnanosti, který naznačuje postupné ochlazování trhu práce.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:20 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.4942 -0.1139 23.5345 23.4711 CZK/USD 21.2550 -0.2042 21.3130 21.2360 HUF/EUR 373.2215 -0.2698 374.5427 372.8119 PLN/EUR 4.5890 0.0418 4.5933 4.5766

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6521 0.0313 7.6585 7.6364 JPY/EUR 147.9412 0.2388 148.0266 147.3413 JPY/USD 133.8410 0.1673 133.9150 133.3935

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8865 0.0937 0.8870 0.8850 CHF/EUR 0.9864 0.2028 0.9866 0.9832 NOK/EUR 11.7305 -0.0085 11.7549 11.7121 SEK/EUR 11.3820 -0.1851 11.4105 11.3765 USD/EUR 1.1054 0.1001 1.1061 1.1040

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5115 -0.1511 1.5152 1.5069 CAD/USD 1.3632 -0.0073 1.3638 1.3616