Německá ekonomika v prvním čtvrtletí podle statistiků stagnovala

Hrubý domácí produkt (HDP) Německa v prvním čtvrtletí proti předchozímu kvartálu stagnoval. Ve svém rychlém odhadu to dnes uvedl Spolkový statistický úřad, který vychází se sezonně, cenově a kalendářně očištěných dat. Německá ekonomika se tak nevrátila k mírnému růstu, jak se očekávalo. Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku podle zpřesněných dat mezičtvrtletně klesla o 0,5 procenta, dosud se uváděl pokles o desetinu procentního bodu mírnější. Na letošní rok německá vláda odhaduje růst ekonomiky o 0,4 procenta.



Návrat k mírnému ekonomickému růstu, který předpokládali analytici, se sice nekonal, ale Německo se i tak těsně vyhnulo takzvané technické recesi. Takový stav se obvykle definuje jako nejméně dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. Mírný růst avizovala mimo jiné pondělní zpráva německé centrální banky. Předejít špatným scénářům podle komentátorů pomohla i mírná zima. Případný nedostatek zemního plynu by mohl ochromit průmysl, což by zanechalo hluboké následky.



Statistický úřad ke stagnaci uvedl, že soukromá a státní spotřeba se na začátku roku snížila. "Pozitivní impulzy naopak přišly díky investicím a exportu," uvedl úřad.



Spolkový ministr hospodářství Robert Habeck ve středu při představování jarní prognózy hospodářského vývoje řekl, že německá ekonomika se ukázala jako přizpůsobivá a odolná tlakům, které na ni v souvislosti s válkou na Ukrajině a nepříznivým demografickým vývojem doléhají. "Postupné zotavování, které jsme viděli v prvním čtvrtletí, nadále pokračuje," řekl ministr.



Vláda tak ve středu zveřejnila optimističtější hospodářskou prognózu, podle které HDP v letošním roce vykáže růst o 0,4 procenta, nikoliv o 0,2 procenta, jak činil předpoklad do té doby. Prognóza naopak snížila odhad hospodářského růstu na příští rok, a to na 1,6 z dosavadních 1,8 procenta.



Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní mimo jiné závislá řada českých firem. Růst německé ekonomiky loni podle spolkového statistického úřadu zpomalil na 1,8 procenta z předloňských 2,6 procenta.