Americký prezident začíná jednat o dluhovém stropu a ECB tento týden rozhodne o sazbách

Americký prezident začíná jednat o dluhovém stropu. se chystá k dalšímu snižování pracovních míst. převezme padlou a ECB bude tento týden rozhodovat o sazbách. Futures jsou dnes v zeleném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,1 %.

Prezident Joe Biden pozval nejvyššího představitele Kongresu na schůzku o dluhovém stropu 9. května, když se ministerstvo financí přibližuje potenciálnímu selhání. Bílý dům uvedl, že o prodloužení dluhového stropu nebude jednat s republikány, zatímco předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy slíbil, že strop neprodlouží bez odpovídajících škrtů ve federálním rozpočtu. Zpráva o navrhované schůzce přichází v době, kdy ministryně financí Janet Yellenová v pondělí zákonodárcům řekla, že bankrot by mohl přijít již 1. června.



Morgan Stanley připravuje nové kolo snižování počtu pracovních míst. Seniorní manažeři diskutují o plánech škrtů asi 3 000 pracovních míst z celosvětové pracovní síly do konce tohoto čtvrtletí. To by představovalo zhruba 5 % zaměstnanců bez finančních poradců a zaměstnanců v rámci divize správy majetku.



JPMorgan souhlasila s akvizicí v rámci vládní dohody. Transakce, oznámená v pondělí poté, co byla zabavena regulačními orgány, udělá z největší americké banky ještě větší banku a zároveň minimalizuje škody na garančním fondu Federal Deposit Insurance Corp. byla druhým největším bankovním krachem v historii USA a čtvrtou regionální bankou, která od začátku března zkrachovala. "Už se blížíme konci a doufejme, že to pomůže vše stabilizovat," řekl generální ředitel Jamie Dimon.



Rozhodnutí Evropské centrální banky o úrokových sazbách v tomto týdnu se blíží a čeká se na dvoje data. Dnes ráno bude nejprve zveřejněn čtvrtletní průzkum ECB o bankovních úvěrech, který nabízí první pohled na to, jak nedávné otřesy ve finančním sektoru ovlivnily růst úvěrů. O hodinu později Eurostat zveřejní dubnové údaje o inflaci, přičemž analytici odhadují růst tohoto ukazatele, ale naopak zpomalení u základního ukazatele, kterému politici v současnosti věnují větší pozornost. V rámci 26členné Rady guvernérů ECB panuje široká shoda, že depozitní sazba, v současnosti 3 %, se musí dále zvyšovat, aby se bojovalo proti nárůstu spotřebitelských cen.