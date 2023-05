HSBC ztrojnásobila zisk vysoko nad očekávání analytiků a avizuje program zpětného odkupu akcií za 2 miliardy dolarů

Britská banka zvýšila v prvním čtvrtletí zisk před zdaněním o 212 procent na 12,9 miliardy dolarů (asi 276 miliard Kč). Těžila především z růstu úrokových sazeb po celém světě. Výsledek byl lepší než očekávání analytiků, kteří v anketě Bloomberg odhadovali zisk před zdaněním na 8,64 miliardy dolarů. Tržby se zvýšily o 64 procent na více než 20 miliard dolarů. oznámila souběžně plán zpětného odkupu akcií až do objemu 2 miliard amerických dolarů.



Výsledek hospodaření zkreslily dvě mimořádné položky v celkovém objemu 3,6 miliardy dolarů. Banka se pravděpodobně nezbaví byznysu s privátními zákazníky ve Francii a zrušila proto již odepsanou. Zrušila proto už odepsaný odpis ve výši 2,1 miliardy dolarů. Zvláštní příjem 1,5 miliardy dolarů pak přinesl nákup britské odnože zkrachovalé Silicon Valley Bank. Bez těchto položek by výsledek dopadl zhruba podle očekávání.



HSBC oznámila, že odkoupí vlastní akcie až za dvě miliardy dolarů. Společnost také ohlásila dividendu ve výši 0,10 USD na akcii. Je to první čtvrtletní dividenda od roku 2019.