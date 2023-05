Natixis: Vyšší ceny fosilních paliv, investice do těžby a přechod na obnovitelné zdroje

Hlavní ekonom investiční banky Natixis Patrick Artus se domnívá, že OPEC a Rusko mění své chování tak, že výsledkem budou vyšší ceny energií, než tomu bylo před rokem 2020. Takový vývoj by podle experta měl vliv jak na investice do energetické transformace v Evropě, tak na chování energetických firem po celém světě.



Artus odhaduje, že investice do změn v energetickém systému by v Evropě mohly během následujících 30 let dosahovat 3 – 4 % HDP ročně. Mimo jiné by se jednalo o nové kapacity u skladování energií, u obnovitelných zdrojů, v přenosových soustavách a podobně. Ekonom pak tvrdí, že pokud by se ceny fosilních paliv držely delší dobu na relativně vyšších úrovních, atraktivitu investic do energetických alternativ by to zvyšovalo. Evropa by se pak díky nim mohla do roku 2050 posunout ze současných deficitů, které musí pokrývat dovozy, k vyrovnané bilanci.



Vyšší ceny ropy a dalších fosilních paliv mají dopad i na hospodaření energetických společností. Artus ukazuje následující graf s jejich ziskovostí. Ta se v poslední době zvedla zejména ve Spojených státech, ale tento posun je zřejmý rovněž na globální úrovni.





V roce 2022 vydělala Saudi Aramco 161 miliard dolarů, 56 miliard dolarů a 40 miliard dolarů. Druhý graf ukazuje vývoj celkových investic do průzkumu a těžby. Ty na celosvětové úrovni dosáhly svého vrcholu v roce 2012, pak nastal obrat směrem dolů a zatím není znát výraznější obrat tohoto trendu:





Artus ovšem tvrdí, že prostředí dlouhodobě vyšších cen energií by ropné společnosti motivovalo k vyšším investicím do produkce. Na jedné straně by tak podle Artuse probíhaly vysoké investice do obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií a kapacit, na straně druhé investice do fosilních paliv.



Zdroj: Natixis