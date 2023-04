Ropné škrty prohloubí ve druhé polovině roku nedostatek nabídky, ukazují data OPEC

Snížení dodávek ropy, na kterém se minulý týden dohodly země OPEC+, povede na globálních trzích k výraznému deficitu dodávek, který se bude v průběhu roku ještě prohlubovat, naznačují nejnovější údaje tohoto kartelu. Na světových trzích tak mohou v důsledku omezení ze strany Saúdské Arábie a jejích partnerů ve čtvrtém čtvrtletí chybět asi 2 miliony barelů denně.



Rozhodnutí Rijádu a jeho partnerů o snížení dodávek surové ropy z 2. dubna šokovalo obchodníky a vedlo k růstu cen. Představitelé OPEC uvedli, že tento krok je nezbytný k tomu, aby odradil spekulanty od neoprávněných sázek proti ropě. Mezinárodní energetická agentura, která radí spotřebitelským zemím, ale toto rozhodnutí označila za „špatné překvapení“.



Futures na ropu se v Londýně po oznámení škrtů vyšplhaly na 87 dolarů za barel, což dále oživilo obavy z inflace a globálního ekonomického růstu a zároveň podpořilo příjmy 23 členů koalice OPEC+. Někteří prognostici se domnívají, že utaženější výhled by mohl být předzvěstí návratu ropy na cenu 100 dolarů za barel.



Čtvrteční zpráva výzkumného oddělení OPEC se sídlem ve Vídni však poskytuje určité odůvodnění. Zásoby ropy jsou nad svým pětiletým průměrem a současná produkce 13 členů OPEC v objemu 28,8 milionu barelů denně je asi o 300 000 barelů denně větší, než je od dubna do června potřeba. Ve druhé polovině roku se však světové trhy výrazně utáhnou. OPEC očekává, že se v létě objeví deficit nabídky a nové škrty její nedostatek ještě zvýrazní.

Přestože OPEC+ popsal tato omezení jako „preventivní opatření zaměřená na podporu stability trhu“, nadále předpovídá na letošek výrazný skok v celosvětové poptávce po ropě. Spotřeba podle něj stoupne o 2,3 milionu barelů denně, čímž překoná úrovně před pandemií a dosáhne rekordních 101,89 milionu barelů denně.

V praxi se očekává, že snížení produkce OPEC bude menší, než bylo avizováno. Ale i kdyby dohodu dodržely pouze klíčové státy Perského zálivu, měla by produkce OPEC klesnout na zhruba 28 milionů barelů denně. To je zhruba o 1,6 milionu barelů denně méně, než si organizace myslí, že bude ve třetím čtvrtletí potřeba, a nejméně o 2 miliony barelů denně méně, než bude požadováno ve čtvrtém kvartálu. Podle zprávy by poptávka po ropě tohoto kartelu měla v posledních třech měsících roku dosáhnout 30,3 milionu barelů denně.





Rusko, klíčový člen širší koalice OPEC+, produkci omezuje samostatně v reakci na sankce za válku na Ukrajině. Výpočty OPEC předpokládají, že ruské zásoby letos v průměru poklesnou o 750 000 barelů denně a v tomto čtvrtletí utrpí prudký propad. To je mnohem větší pokles než snížení o 500 000 barelů denně, ke kterému se nedávno zavázala Moskva.

Politiku produkce na druhou polovinu roku má aliance OPEC+ revidovat na schůzce na začátku června.

Zdroj: Bloomberg