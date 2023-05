Umělá inteligence ‚způsobí skutečné škody‘, varuje hlavní ekonom Microsoftu. S regulací ale opatrně

Umělá inteligence bude v rukou bezohledných lidí nebezpečná, varuje hlavní ekonom Michael Schwarz. „Jsem si jistý, že umělou inteligenci využijí zlí aktéři, a ano, způsobí skutečné škody,“ řekl Schwarz během středečního panelu Světového ekonomického fóra (WEF) v Ženevě. "V rukou spammerů může způsobit velké škody během voleb a tak dále."

Umělá inteligence (AI) musí být „jasně“ regulována, řekl, ale zákonodárci by měli být opatrní a počkat, dokud technologie nezpůsobí „skutečné škody“. Nástroje umělé inteligence se dostaly pod užší pozornost, když jejich využití po debutu ChatGPT v posledních měsících rapidně vzrostlo. A tvůrci politik se nyní snaží tlačit na společnosti, aby kolem vznikající technologie zavedly ochranná opatření.



„Jakmile tu uvidíme skutečnou škodu, musíme si položit jednoduchou otázku: ‚Můžeme to regulovat tak, aby ty dobré věci, které tato regulace omezí, byly méně důležité?‘,“ řekl Schwarz. "Zásadou by mělo být, že přínosy z regulace pro naši společnost by měly být větší než náklady pro naši společnost."



Včera se americká viceprezidentka Kamala Harrisová setkala s výkonnými řediteli společností , Alphabet a OpenAI, aby projednala způsoby, jak snížit riziko škod technologiemi AI. Microsoft už na vytyčení regulací ke zmírnění potenciálního nebezpečí nástrojů AI pracuje, řekl Schwarz. Společnost ve svém vyhledávacím produktu Bing již používá ChatGPT od OpenAI a Google v březnu vydal svého konkurenčního chatbota Bard.



Schwarz varoval, že tvůrci politik by měli být opatrní, aby přímo neregulovali tréninkové sady AI. "To by bylo dost katastrofální," řekl. "Pokud by Kongres rozhodl o tréninkových sadách, přejeme hodně štěstí."



Navzdory rizikům může AI pomoci zvýšit produktivitu lidí, řekl. "My jako lidstvo bychom se měli mít lépe, protože budeme moci vyrobit více věcí s menší prací." Umělá inteligence způsobí revoluci ve způsobu fungování většiny podniků, řekl, ale dodal, že to bude ještě nějakou dobu trvat. "Rád říkám, že AI v krátkodobém horizontu nezmění nic, ale změní vše v dlouhodobém horizontu," uvedl Schwarz. "To platí pro každou technologii, která tu už byla dříve."



Očekává se, že umělá inteligence bude klíčovým motorem turbulencí na globálních trzích práce a že bude hrát roli ve změnách u téměř čtvrtiny globálních pracovních míst, uvádí zpráva WEF zveřejněná tento týden.



Zdroj: Bloomberg