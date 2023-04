Víkendář: Čína už zavádí pravidla omezující generativní umělou inteligenci, trh mohou čekat velké změny

CNBC cituje z analýzy , podle které by Google měl těžit z rozvoje umělé inteligence a ta by měla podpořit jeho pozici na trhu a tržby. Jiného pohledu se drží Malcolm Ethridge z vedení společnosti CIC Wealth, který na CNBC hovořil o tom, že je rozhodnutý akcie Alphabetu prodat. Důvodem má být postoj firmy prezentovaný na veřejnosti, V něm jsou často vyjadřovány obavy z nové technologie namísto toho, aby Google kladl důraz na její potenciál a snažit se rozvoj orientovat tím správným směrem.



CNBC tvrdí, že analýza je ohledně přínosů umělé inteligence pro Google velmi pozitivní. Ethridge na to reagoval s tím, že tuto analýzu také četl a podle něj se analytici banky mýlí. On sám se domnívá, že pokud by se Google intenzivně věnoval rozvoji generativní umělé inteligence, ve výsledku by tím kanibalizovat své vyhledávání, které je podle experta „jeho jediným skutečným byznysem“.



Podle investora jsou všechny dosavadní produkty Google ve svém jádru zaměřené na to, „abychom se k jeho vyhledávání dostali rychleji, než by tomu bylo u konkurence.“ Pokud by ale Google začal používat chatbot jako univerzální řešení, poškodilo by ho to. Technologie chatbotů navíc podle experta postupuje tak rychle, že Google nemá čas na vymýšlení toho, „jak to hrát na obě strany.“



O konkurenci mezi Googlem a Microsoftem hovořil nedávno na CNBC i Brett Winton z ARK Invest. Podle nějse systém vyhledávání informací na internetu úplně změní: „Lidé budou například pracovat v Excelu, a pokud budou požadovat nějakou informaci, umělá inteligence od jim ji dá přímo v tomto programu, bez toho, aby museli něco vyhledávat na Googlu. Alphabet je tak podle analytika v současném prostředí „velmi zranitelný“.



Větší využívání umělé inteligence pro shromažďování informací by se pak podle Wintona mohlo výrazně dotknout i jeho marží. Z velmi ziskové společnosti by se tak Google mohl stát firmou „marginálně ziskovou“. by naopak mohl umělou inteligenci využívat ke zlepšování funkce Office.



Na panelové diskusi na CNBC týkající se umělé inteligence se mimo jinéprobírala otázka regulace. S tím, že u některých technologií je regulace pozadu kvůli tomu, jak rychlý rozvoj tu panuje. Arun Sundararajan z NYU Stern School of Business k tomu uvedl, že v Číně jsou již zaváděna nová pravidla týkající se využití generativní umělé inteligence včetně toho, k čemu nemůže být používána. Ve Spojených státech „to může trvat déle, ale pohybujeme se rychleji než dříve.“



Zdroj: CNBC