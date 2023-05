Po Fedu a ČNB přichází na řadu ECB, futures jsou dnes v červeném

Premiér Petr Fiala se ohradil proti slovům guvernéra ČNB ohledně proinflačního působení deficitů státního rozpočtu. Evropská centrální banka by dnes mohla zpomalit tempo zvyšování úrokových sazeb, zatímco předseda Fedu Jerome Powell naznačil, že včerejší zvýšení úrokových sazeb by mohlo být poslední. Futures jsou dnes v červeném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,4 % a DAX -0,2 %.

Premiér Petr Fiala (ODS) zpochybnil slova guvernéra České národní banky Aleše Michla o proinflačním působení deficitů státního rozpočtu. Za inflaci je zodpovědná především ČNB, její guvernér by neměl házet vinu na vládu, řekl dnes premiér v rozhovoru pro CNN Prima News. Naznačil, že centrální banka by mohla proti inflaci udělat víc.



Evropská centrální banka by dnes mohla zpomalit tempo zvyšování úrokových sazeb poté, co její preferovaná míra inflace poprvé za 10 měsíců polevila. Vzhledem k tomu, že přísnější úvěrové podmínky zatěžují ekonomiku, očekává se, že úředníci zvýší depozitní sazbu o čtvrt bodu na 3,25 %. Větší navýšení však nelze vyloučit: Menšina, která zahrnuje a , počítá s tím, že úředníci navýší sazby o 50 základních bodů, protože základní cenové zisky stále daleko přesahují 2% cíl a růst mezd se zrychluje.



Předseda Fedu Jerome Powell naznačil, že včerejší zvýšení úrokových sazeb by mohlo být poslední, ale vítězství v boji proti rychlému růstu cen neohlásil. Powell nechává úředníkům ještě otevřené dveře, aby mohli sazby dále zvýšit, pokud bude inflace odolnější, než očekávají, a silně se postavil proti očekáváním trhu, že Fed do konce roku sníží sazby. Zpráva naznačuje, že úředníci se budou bránit tomu, aby ve svém boji s inflací polevili, i kdyby americká ekonomika začala ochabovat.



Německému automobilovému koncernu v prvním čtvrtletí meziročně poklesl zisk po zdanění o 29,9 procenta na 4,7 miliardy eur. Tržby koncernu meziročně vzrostly o 21,5 procenta na 76,2 miliardy eur, což je podle důsledek oživení trhů v Evropě a Severní Americe.



Největší světový pivovar Anheuser-Busch InBev zvýšil v prvním čtvrtletí upravený zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) meziročně o 13,6 procenta na 4,76 miliardy dolarů a překonal odhady.



Evropskému výrobci letadel Airbus klesl v prvním čtvrtletí upravený provozní zisk před úroky a zdaněním (EBIT) o 39 procent na 773 milionů eur. Přispěly k tomu nižší dodávky a částečné zotavení dolaru. Výraznějšímu propadu provozního zisku zamezil dobrý výkon divize helikoptér.



Francouzská ústavní rada odmítla druhý pokus o uspořádání referenda o nepopulárním rozhodnutí prezidenta Emmanuela Macrona zvýšit věk odchodu do důchodu na 64 let. Žádost nesplňuje nezbytné podmínky, uvedla rada ve svém rozhodnutí zveřejněném ve středu. Odbory již vyzvaly k dalším stávkám 6. června, aby udržely tlak na vládu.



Další americká regionální banka PacWest Bancorp. zvažuje několik strategických možností, včetně možného prodeje. Akcie PacWest klesaly v after-marketu až o 60 %.