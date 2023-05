Rozbřesk: Průmysl dopadl lépe díky automotive, březnové mzdy lehce zvolnily

Březnová čísla z průmyslu podle našich očekávání skončila lehce nad konsensem trhu a potvrdila, že konec prvního kvartálu byl pro exportně-orientovaný český průmysl relativně příznivý - meziměsíčně vzrostl o 1,7 %, zatímco meziročně o 2,2 %.

Na celkovém pozitivním výsledku se však zásadním způsobem podepsal sektor automotive, který zvýšil meziročně svoji produkci o 42 % a díky lepší dostupnosti komponentů rostla jeho produkce výrazně i meziměsíčně. Na druhé straně je zjevné, že energeticky náročná odvětví jsou stále pod tlakem, a to nehledě na výrazně nižší ceny plynu a elektřiny na evropských burzách. Produkce v chemickém průmyslu, slévárenství, zpracování dřeva nebo výrobě nekovových minerálních výrobků dál klesá nebo stagnuje na velmi nízkých úrovních.



Je určitě pozitivní, že exportně orientovaný průmysl jako celek přispěl k rychlejšímu ukončení mělké spotřebitelské recese v Česku. Na druhou stranu pohled do struktury českého průmyslu odhaluje řadu “slabých míst”. Navíc podnikatelské nálady v evropském průmyslu se v posledních měsících spíše zhoršovaly (podle PMI) a ukazovaly na možný pokles poptávky po průmyslovém zboží, daný v některých případech jednak efektem pandemického předzásobení nebo jako důsledek vyšší inflace zboží (oproti službám). Ať tak nebo tak, předpokládáme, že se česká ekonomika nebude ve své druhé půli moci opřít o průmysl tak výrazně jako na přelomu roku 2022 a 2023.



Další důležitou zprávou z březnových průmyslových čísel jsou výsledky dynamiky průmyslových mezd. Průmyslové mzdy v březnu lehce zvolnily a rostly o 9,3 % - což je pro ČNB lehce uklidňující zpráva. Lehké zvolnění březnové dynamiky mezd ukazuje i náš nowcast, který aktuálně předpokládá, že se mzdová dynamika v prvním kvartále udrží v jednociferných hodnotách. Na druhou stranu avizované prudké zvýšení mezd v mladoboleslavské Škodě Auto (duben) a první výsledky našeho dubnového mzdového nowcastu ukazují na riziko další výraznější akcelerace mezd v druhém kvartále 2023. Tato čísla však dostane ČNB s takovým zpožděním, že budou spíše brána jako argument pro ponechání úrokových sazeb delší dobu beze změny než jako argument pro další růst úrokových sazeb.





*** TRHY ***



Koruna

Na české koruně lehce doznívá pozitivní efekt jestřábího vyznění posledního zasedání ČNB. V tomto týdnu předpokládáme, že jak domácí inflace, tak zápis z posledního zasedání ČNB mohou koruně spíše pomoci. Na druhou stranu vyšší americká inflační čísla ji spíše budou brzdit a brát vítr z plachet.



Eurodolar

Eurodolar včera propadl pod 1,10, když jej nepřímo podpořil i šéf NY Fedu Williams, který uvedl, že americká inflace zůstává vysoko, což je důsledkem stále napjatého trhu práce.

A tom, jak přesně vysoko se americká inflace nachází, se dozvíme dnes odpoledne, neboť budou zveřejněna ostře sledovaná dubnová čísla. Naše odhady (resp. nowcasty) nám přitom naznačují, že sestup meziroční inflace se v dubnu velmi pravděpodobně zastavil, což může platit jak pro celkovou, tak především pro jádrovou inflaci. Ta může skočit na úrovni 5,5 %, což pro komunikaci Fedu může být výzva. Americká centrální banka v tuto chvíli řeší dva konfliktní cíle - vysokou inflaci a finanční (ne)stabilitu. Fed by si v cyklu zvyšování úrokových sazeb nejraději dal pauzu (s čímž počítá i trh), avšak relativně vysoká dubnová inflační data v kombinaci se stále silným trhem práce v USA dávají přesně opačný signál. Je tudíž možné, že jestřábi ve vedení Fedu mohou po dubnové inflaci zahájit nové kolo úvah o zvýšení sazeb i v červnu, a to by samozřejmě dolaru hrálo do karet.

Živěji bude i dnes večer v regionu, neboť po ránu nás čeká maďarská inflace za měsíc duben a odpoledne i zasedání polské centrální banky. Zatímco v případě maďarské inflace by mělo dojít k viditelnému propadu, tak v případě NBP žádnou změnu nečekáme.