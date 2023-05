Inflace dnes otestuje velmi odolný sentiment investorů, trhy lehce v záporu

Úvodní zisky evropských akciových trhů rychle zmizely a klíčové indexy spadly pár desetin procenta do záporu. Stejně si momentálně vedou také americké futures, které naznačují lehký pokles v úvodu. Dluhopisy jsou na tom smíšeně, když evropské výnosy mírně klesají a americké kratší splatnosti jdou naopak vzhůru. Eurodolar se po lehkém nadechnutí vrací níž, na pozice kolem 1,0950.



Jedním z důležitých tržních témat je americký dluhový strop. Včerejší jednání prezidenta Bidena se zástupci hlavních frakcí v Kongresu sice byla hodnocena opatrně pozitivně, ale ve skutečnosti nějaký posun vidět není. Potvrzuje to jak lídr republikánů ve Sněmovně reprezentantů, tak trh CDS, kde včera došlo k nárůstu kotací, nikoli k poklesu. Další jednání jsou samozřejmě na programu, nejbližší by mělo proběhnout v pátek.

Událostí, kterou máme na programu už dnes, je zveřejnění americké inflace za duben. Čísla po mnoha měsících nemají klesat, ale jen stagnovat. Může to být problém? Podle nás spíš ne. Trhy si pozitivní sentiment a myšlenku nižších sazeb nenechají jen tak vzít. Negativní reakci čekáme jen v případě výraznějšího překvapení směrem nahoru.

Důvodem je hlavně to, že i mírné negativní překvapení investoři dokáží "omluvit" následujícími argumenty: Za duben je méně příznivá srovnávací základna, v květnu ale znovu začne tlačit čísla dolů výrazněji. Dražší energie inflaci přiživí, jenže ropa už v květnu stihla spadnout, takže to bude také považováno za přechodnou záležitost. V jádrovém indexu pak bude tradičně výrazným inflačním faktorem bydlení, kde ovšem růst cen už ztratil na síle a díky útlumu na realitním trhu by to mělo pokračovat.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:27 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.4377 0.1825 23.4470 23.3858 CZK/USD 21.3960 0.2765 21.4045 21.3105 HUF/EUR 371.0299 -0.1263 371.8151 370.5911 PLN/EUR 4.5452 -0.1677 4.5558 4.5452

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5878 -0.0027 7.6090 7.5820 JPY/EUR 148.1680 -0.0476 148.6862 148.0320 JPY/USD 135.2610 0.0414 135.4715 135.1210

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8678 -0.1036 0.8696 0.8673 CHF/EUR 0.9757 -0.0722 0.9771 0.9744 NOK/EUR 11.5630 -0.4000 11.5966 11.5395 SEK/EUR 11.1983 0.0478 11.1993 11.1707 USD/EUR 1.0955 -0.0821 1.0982 1.0948

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4808 0.1333 1.4817 1.4760 CAD/USD 1.3390 0.0295 1.3397 1.3370