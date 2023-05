Růst akcií se přenesl do Evropy, zatímco debata o dluhovém stropu houstne

Včerejší americká inflace nakonec dokázala akciím přinést slušné zisky, ačkoli sentiment odpoledne dost kolísal. Také dnes se evropské akciové indexy zvedají hlavně díky utvrzení, že od Fedu se dalšího zvýšení sazeb zřejmě nedočkáme, a samozřejmě také díky spekulacím na následný obrat sazeb směrem dolů.

Článek se odemkne 11.05.2023 12:05

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.



V rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi.



Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více