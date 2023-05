ČEZ oznámil výsledky, evropské trhy otevřou pozitivně

Evropské akciové trhy zahájí čtvrteční obchodování pozitivně, futures panevropského indexu Stoxx 50 rostou před otevřením hlavního trhu o 0,2 %. V plusu mez 0,1 a 0,2 % se pohybují také indexy DAX , FTSE 100 nebo CAC 40. Z makroekonomických údajů budou dnes sledována čísla o české inflaci za duben, odpoledne pak své měnové rozhodnutí oznámí britská centrální banka.

Skupina dosáhla v prvním letošním čtvrtletí čistého zisku 10,8 miliardy korun a zisku na úrovni EBITDA 32,5 miliardy korun. V obou případech jde o zaostání za očekávání trhu dle konsensu analytiků pro agenturu Bloomberg. Ti počítali s hodnotami 12,42 mld. Kč, respektive 36,13 mld. Kč. zúžil výhled pro hospodaření celého roku 2023. Na úrovni EBITDA počítá s rozmezím 105-115 mld. Kč, na úrovni čistého zisku pak s 33-37 mld. Kč. zopakoval, že navrhuje rekordní dividendu z výsledku roku 2022 ve výši 117 korun na akcii.

„Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí reflektují mimořádná zdanění zavedená v loňském roce. Náklady na odvody z nadměrných tržeb výroby přesáhly 10 mld. Kč a daň z neočekávaných zisků činila 9 mld. Kč. Za celý rok 2023 očekáváme odvody z těchto mimořádných opatření ve výši 30 až 40 mld. Kč. Navíc z titulu běžných daní z příjmů předpokládáme letos odvést českému státu dalších 26 až 30 mld. Kč,“ řekl člen představenstva a ředitel divize finance Martin Novák. „Čistý dluh Skupiny se v I. čtvrtletí snížil o 73,8 mld. Kč zejména v důsledku dílčí stabilizace energetického trhu a snížení maržových vkladů na komoditních burzách o 43 mld. Kč. S ohledem na výrazný pokles tržních cen elektřiny zpřesňujeme výhled hospodaření za celý rok 2023, provozní zisk před odpisy (EBITDA) očekáváme v rozmezí 105 až 115 mld. Kč a čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy 33 až 37 mld. Kč,“ dodává Novák.

Evropská komise (EK) patrně schválí převzetí firmy na vývoj počítačových her Blizzard za 69 miliard dolarů Microsoftem. S odvoláním na obeznámené zdroje o tom dnes informovala agentura Reuters. Schválení se čeká příští týden, nejspíše v pondělí. Transakci, která je největší akvizicí v technologickém sektoru, na konci dubna zablokoval Britský antimonopolní úřad (CMA). Odůvodnil to obavami, že bude bránit hospodářské soutěži v oblasti cloudových her.

Společnost Google ze skupiny Alphabet integruje generativní umělou inteligenci do vyhledávání a dalších klíčových produktů. Na vývojářské konferenci Google I/O 2023 to řekl šéf firmy Sundar Pichai. Firma doufá, že se jí podaří vyvolat u zákazníků stejné nadšení, jaké v posledních měsících vzbudilo včlenění umělé inteligence do konkurenčního vyhledávače Bing od společnosti .

Dohoda o přepravě zemědělských produktů z ukrajinských přístavů přes Černé moře by mohla být prodloužena o nejméně dva měsíce. Řekl to turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu. V Istanbulu začalo dvoudenní jednání představitelů Ukrajiny, Ruska, Turecka a OSN o prodloužení dohody, jejíž platnost vyprší 18. května.

Americké akcie uzavřely smíšeně. Indexy S&P 500 a Nasdaq posílily, k čemuž přispěla zpráva o vývoji inflace v USA v dubnu a konference, na níž Google představil integraci generativní umělé inteligence do svých produktů.



Dow Jonesův index dnes klesl o 0,09 procenta a zakončil obchodování na 33.531,33 bodu. Širší index S&P 500 si připsal 0,45 procenta na 4137,64 bodu, zatímco index Nasdaq Composite vzrostl o 1,04 procenta na 12.306,44 bodu

Všem investorům, kteří sledují vývoj akciových trhů ve středoevropském regionu, nově nabízíme přehled o tom, jak v daný den uzavřely hlavní akciové indexy v Česku, Polsku a Maďarsku, spolu s přehledným uvedením titulů, které na uvedených burzách zaznamenaly nejvýraznější nárůst nebo pokles.