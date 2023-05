Disney má vyšší tržby i zisk, ubylo jí ale předplatitelů streamovacích služeb

Americká zábavní společnost ve druhém finančním čtvrtletí zvýšila čistý zisk na 1,27 miliardy dolarů (27,2 miliardy Kč), což je výrazné zlepšení proti zisku 470 milionů dolarů před rokem. Firma to uvedla ve své výsledkové zprávě. Podnik snížil ztrátu ze streamování, ubylo mu ale předplatitelů této služby. Akcie Disney proto na výsledkovou zprávu zareagovaly poklesem o více než 5 %.



Firma snížila provozní ztrátu ze streamování proti předchozímu čtvrtletí zhruba o 400 milionů na 659 milionů dolarů. Přispělo k tomu zvýšení cen a snížení výdajů na marketing. Zároveň se celkový počet předplatitelů vlajkové služby Disney+ snížil o čtyři miliony na 157,8 milionu.



Nejvíce předplatitelů firmě ubylo u streamovací služby Disney+ Hotstar v Indii, kde firma ztratila práva na streamování kriketových zápasů indické ligy. Firma také přišla o 300.000 zákazníků ve Spojených státech a v Kanadě, kde loni v prosinci zvýšila ceny. Analytici očekávali, že Disney ve čtvrtletí naopak více než milion zákazníků přidá.



Celkové tržby se meziročně zvýšily o 13 procent na 21,8 miliardy dolarů (469 miliard Kč) a byly vyšší, než čekali analytici. Zisk na akcii činil 93 centů a byl o 14 procent nižší než před rokem, i tak ale překonal odhady analytiků v anketě společnosti Refinitiv.



Wall Street na mediální firmy tlačí, aby dosáhly zisku, když už v posledních letech vložily do streamovacích služeb miliardy dolarů ve snaze konkurovat společnosti . "Najít rovnováhu mezi zvyšováním počtu zákazníků a finančními výsledky není snadné," upozornil analytik společnosti PP Foresight Paolo Pescatore.



Zábavní parky Disney nicméně byly stále plné návštěvníků. Růst v letoviscích Disney Resort v Šanghaji, v pařížském Disneylandu a v Disneyland Resort v Hongkongu pomohl zvýšit provozní zisk této divize meziročně o 23 procent na 2,2 miliardy dolarů.



Disney vede nyní spor s úřady na Floridě. Ty chtějí omezit správní autonomii, kterou Disney ve svých zábavních parcích na Floridě využívá. Pro jejich území například neplatila některá pravidla tamního okresu County. Výkonný ředitel Disney Bob Iger floridské politiky obvinil z odvetných opatření proti společnosti a zpochybnil, že má Florida zájem, aby Disney pokračovala v investicích do svého zábavního komplexu World.



Společnost Disney obvinila guvernéra Floridy Rona DeSantise a jeho příznivce, že "vyzbrojili" vládu Floridy, aby firmu potrestali za to, že loni uplatnila právo na svobodu projevu. Firma tehdy kritizovala opatření floridských úřadů zakazující ve třídách diskutovat s mladšími dětmi o sexualitě a genderové identitě.



Iger ve středu uvedl, že společnost Disney vybudovala letovisko, které zaměstnává více než 75.000 lidí a každoročně přiláká miliony návštěvníků, i s využitím zvláštního okresu zřízeného před více než 50 lety na podporu rozvoje centrální Floridy. V příštím desetiletí Disney plánuje investovat 17 miliard dolarů do rozšíření komplexu World.