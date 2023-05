ČSOB v 1. čtvrtletí: Silný zájem o spoření i investování a pokračující růst úvěrů

Skupina ČSOB v prvním čtvrtletí 2023 dále rostla ve všech klíčových oblastech. Kontinuálně rostl také význam spořicích účtů a investičních produktů. Ve skupině ČSOB narostl počet prvo-investorů a prvo-střadatelů, jen od roku 2022 o více než 250 000. Průměrná výše pravidelné investice u nových investorů byla 2 800 Kč měsíčně, většinou je rozdělená do více fondů. Zvýšily se celkové objemy úvěrů a vkladů, úvěrů na bydlení i aktiv pod správou. Počet klientů stoupl o 55 tisíc. Čistý zisk skupiny činil 3,6 miliardy korun.



„Skupina ČSOB zůstává finančně silným a stabilním partnerem, na kterého se klienti a česká ekonomika mohou vždy spolehnout. Náš kapitál i likvidita jsou na vynikající úrovni. Vidíme, jak klienti intenzivně spoří a investují a proto jim vycházíme vstříc nabídkou našich produktů, protože ochrana úspor je pro nás prioritou. Ještě v roce 2021 například termínované vklady představovaly jen tři procenta úspor Čechů, zatímco teď to je přes 13 procent přes celý trh a u nás ještě více.“ uvádí generální ředitel skupiny ČSOB Aleš Blažek a doplňuje: „Čistý zisk skupiny ČSOB se v prvním čtvrtletí meziročně snížil zejména vlivem nižších výnosů a čistého úrokového výnosu. České domácnosti ani firmy nemají problém se splácením závazků a podíl nevýkonných úvěrů na celém portfoliu byl na konci března rekordně nízký.“



Hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí 2023 - klíčová čísla:

• Čistý zisk činil 3,6 mld. Kč (meziročně nižší o 22 %).

• Celkový objem úvěrů byl 879 mld. Kč (meziročně vyšší o 3 %).

• Objem úvěrů na bydlení dosáhl 510 mld. Kč (meziroční nárůst o 3 %).

• Objem celkových klientských vkladů narostl na 1 248 mld. Kč (meziročně o 6 %). Vklady celkem dosáhly 1 340 mld. Kč (meziroční pokles o 1 %).

• Objem aktiv pod správou činil 326 mld. Kč (meziročně více o 12 %).

• Provozní výnosy byly 10,1 mld. Kč (meziročně nižší o 15 %).

• Provozní náklady bez bankovních daní činily 5,0 mld. Kč (meziroční zvýšení o 1 %).

• Počet klientů skupiny ČSOB vzrostl meziročně o 55 tisíc na 4 339 000.

• Kapitálová pozice je silná a likvidita vynikající. Kapitálový poměr Tier 1 byl na konci března 20,2 %.

• Podíl nevýkonných úvěrů z celého úvěrového portfolia byl na konci března 1,61 %.

Tabulka: Vybrané ukazatele skupiny ČSOB

Zdroj: TZ ČSOB k 1Q23 výsledkům

Novinky ze skupiny ČSOB:

• Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart meziročně stoupl o 39 % na 1 177 000.

• Počet uživatelů aplikace ČSOB DoKapsy vzrostl meziročně o 82 %, je aktuálně využívaná 130 000 uživateli.

• Tváří ČSOB Stavební spořitelny se stal chameleon a po 30 letech nahradil lišku.

• ČSOB skupina přinesla mnoho řešení pro všechny kategorie klientů souvisejících s úsporou energií a technologickou transformací.

• ČSOB se stala oficiálním partnerem pro inovace fotbalového klubu AC Sparta Praha.

• Skupina ČSOB a deník Hospodářské noviny vyhlásily soutěž Zelená obec roku.

• S Českou poštou a firmou Idemia ČSOB připravila soutěž o nejlepší umělecké dílo z plastové drti Dáváme kartám nový život

• Portál Hypoteční zóna nově umožňuje realizovat téměř celý proces hypotéky online na jednom místě.



Boj s inflací pokračuje

Češi postupně mění zvyklosti a v posledních dvou letech daleko více pravidelně spoří a investují. Díky tomu podíl majetku na běžných účtech v ČSOB částečně klesl. O to více se zvýšil podíl spořících účtů, termínovaných vkladů a investic.. „Vidíme celou řadu prvostřadatelů a prvoinvestorů, kterých jen za loňský rok přibylo více než 250 tisíc. Průměrná výše pravidelné investice u nových investorů je 2 800 korun měsíčně, většinou rozdělená do více fondů. Také nám za poslední rok narostl o více než polovinu počet klientů investiční služby ČSOB Drobné na současných více než 164 tisíc. A objem peněz investovaných přes tuto platformu přesáhl jednu miliardu korun,“ přiblížuje Aleš Blažek.



Objem celkových vkladů klientů se zvýšil meziročně o 6 procent a objem aktiv pod správou stoupl o 12 procent. Objem podílových fondů pak meziročně vzrostl o 17 procent. ČSOB obhospodařuje dva největší fondy v tuzemsku, a to ČSOB Premiéra s 50 miliardami korun a ČSOB Bohatství s objemem 40 miliard korun. Nadprůměrný zájem v poslední době je také o fondy krátkodobých dluhopisů.



Banka v mobilu je u klientů první volbou

Mobilní bankovnictví, které loni poprvé překonalo v počtu uživatelů internetové bankovnictví a stalo se hlavní vstupní branou k účtům a dalším produktům, pokračuje v růstu. Počet uživatelů aplikace ČSOB Smart v prvním čtvrtletí meziročně stoupl o 39 procent na takřka 1,2 milionu. „Digitalizace postupuje ještě rychleji, než jsme si kdy mysleli. Jako banka prodáváme online více než polovinu všech produktů. Naše unikátní virtuální asistentka Kate zvládá 136 tisíc konverzací měsíčně a celkově už komunikovala s více než 920 tisíci uživateli. To je skoro třikrát tolik, co před rokem. Cílem je, aby Kate uměla řešit do konce letošního roku drtivou většinu každodenních bankovních situací a poskytovala ještě lepší a užitečnější zážitek našim klientům,“ říká Aleš Blažek.



Kate využívají na webu a v aplikacích retailoví i firemní klienti. Vedle mobilního bankovnictví je Kate i v aplikaci pro cestování a nákupy DoKapsy od ČSOB, která je zdarma přístupná více než 130 tisíc klientům všech bank. Digitalizace začíná hrát důležitou roli i u obsluhy firemních účtů, kde klienti ve stále větší míře využívají internetové bankovnicví ČSOB CEB nebo aplikaci ČSOB CEB Mobile.



Poptávka po úvěrech ČSOB Stavební spořitelny

Skupina ČSOB jako jednička financování bydlení v tuzemsku vykázala meziroční růst celkového objemu úvěrů na bydlení o 3 procenta. ČSOB Stavební spořitelna v prvním kvartále poskytla o 26 % více nezajištěných úvěrů než loni. Celou čtvrtinu z toho přitom tvořily úvěry na energeticky úsporná řešení. „Lidé i firmy stále přemýšlejí, jak nebýt tolik závislí na plynu nebo elektrické síti a jak být soběstačnější a lépe šetřit. Skupina ČSOB přišla s nabídkou financování úsporného bydlení pro domácnosti jako jedna z prvních a produkty neustále inovuje a doplňuje,“ uvádí Aleš Blažek.

V dubnu ČSOB a firma spustily pilotní projekt, který nabízí zákazníkům možnost výhodného pořízení a sjednání fotovoltaické elektrárny, i když nemají dostatek vlastních prostředků na účtu. Díky němu navíc klient ani nepřijde o možnost čerpání státní dotace na pořízení zeleného zdroje. Další novinkou je návrat produktu Převzetí hypotéky do nabídky, což klientům umožní odkup nemovitosti spolu s hypotékou a tím i převzetí výhodně nastaveného financování.



Firmy se soustředí na energetické projekty

Energeticky úsporná řešení, obnovitelné zdroje nebo posílení energetické soběstačnosti mají významnou roli i u investic firem. Objem korporátních úvěrů a úvěrů pro malé a střední podniky v prvním čtvrtletí meziročně narostl o 3 procenta. Korporátní a SME segment poskytl úvěry na podporu přechodu na nízkoemisní ekonomiku za 1,7 miliardy Kč. „Základem potřebné transformace české ekonomiky na nízkoemisní a šetrnou k přírodě jsou investice do úsporných energetických řešení, digitalizace a inovací. Bez investic do udržitelné budoucnosti firmy ztratí konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku a budou čelit stále větším problémům na pracovním trhu. Vedle výhodného bankovního financování zprostředkováváme i národní nebo evropské dotace, které jsou nyní k dispozici v rekordním objemu,” poukazuje Aleš Blažek.

Vzdělávání a prevence

Skupina ČSOB klade důraz na zvyšování gramotnosti a podporu prevence. Se svým programem Finančního a digitálního vzdělávání od vzniku v roce 2016 zástupci, tzv. ambasadoři banky, navštívili 674 škol a proškolili 51 126 žáků. Součástí je soutěž Filipův pohár, jehož druhý ročník v lednu vyhráli studenti Gymnázia v Jateční ulici z Ústí nad Labem. ČSOB jako jediná česká banka spolupracuje na vzdělávání s Policií ČR, například při aktivitách proti kyberzločincům. „Volači a Klikači zkoušejí neustále nové triky, ale díky společným aktivitám a kampaním s policií úspěšnost těchto zločinců klesá. Bezpečnost klientů a jejich peněz jsou pro nás prvořadé,“ ujišťuje Aleš Blažek.