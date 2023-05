Nervozita z dluhového stropu dál nestoupá. Evropa vybředá z červeného

Zatímco Čína posledními ekonomickými čísly zklamala, Japonsko naopak překvapuje pozitivně. HDP se za 1Q zvedl o 1,6 pct namísto očekávaných 0,8 q/q anualizovaně. Co se však týče tržní reakce, ta se z Japonska až do Evropy nepřenesla. Hlavní zdejší akciové indexy se dopoledne obchodují smíšeně, poté co se dokázaly přenést přes červený úvod.

Jasným zdrojem nejistoty zůstává americký dluhový strop. Včerejší jednání podle očekávání průlom nepřinesla, načež pokračuje klasický přísun politických prohlášení připravujících pozice pro další vyjednávání. Obě strany jsou i přes rozpory poměrně optimistické a i republikánský zástupce McCarthy uvedl, že dohoda do konce týdne je možná. Prezident Biden odlétá na setkání G7 a může se znovu zapojit až příští týden. Mezitím budou pokračovat rozhovory mezi týmy vyjednavačů z obou partají.

Výnosy amerických dluhopisů zůstávají po včerejším nárůstu na místě, evropské lehce klesají. Kotace CDS na dluh americké vlády se ovšem v posledních dnech přece jen trochu snížily, čímž naznačují, že se nervozita dál nešponuje. Dolar posiluje proti euru na 1,0835.

Inflace v eurozóně byla za duben potvrzena na 7,0 pct, což zůstane pro trhy neutrální zpráva. Odpoledne nás ještě čekají americká data z realitního trhu. Ten se optikou nové výstavby či stavebních povolení dostal na lokální dno někdy na přelomu roku, načež se trochu zvedl. Duben by měl být spíše o udržování nových úrovní než o pokračování směrem nahoru.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:17 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.6824 0.0872 23.7238 23.6091 CZK/USD 21.8745 0.4201 21.8965 21.7340 HUF/EUR 369.2053 0.1650 369.5000 368.4200 PLN/EUR 4.4947 0.1874 4.4961 4.4800

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5826 0.0471 7.6036 7.5643 JPY/EUR 148.3845 0.1529 148.6870 148.2880 JPY/USD 137.0875 0.5118 137.1510 136.6870

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8711 0.1126 0.8722 0.8708 CHF/EUR 0.9744 0.0308 0.9755 0.9732 NOK/EUR 11.6936 0.4653 11.7026 11.6536 SEK/EUR 11.3206 0.1553 11.3268 11.2989 USD/EUR 1.0824 -0.3503 1.0864 1.0820

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5060 0.2560 1.5088 1.4990 CAD/USD 1.3509 0.2527 1.3535 1.3481