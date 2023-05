Futures míří nahoru. Kolem amerického dluhového stropu se pohnuly ledy, vláda otevřela možnou cestu resturturalizaci ČEZ

Futures pro hlavní evropské akciové indexy míří svorně na vyšší mety se ziskem do půl procenta. Motorem je posun v jednáních kolem navýšení dluhového stropu. Důležitou zprávou na domácím trhu je schválení zákona přeměnách obchodních společností vládou. Norma potenciálně otevírá cestu restrukturalizaci , jeho plnému ovládnutí ze strany státu.

Futures v tuto chvílli: DAX +0,4 %, CAC +0,4 %, FTSE +0,5 %, Euro Stoxx 50 +0,6 %.

Kevin McCarthy za Kongres prohlásil, že v otázce navýšení amerického dluhového stropu nyní bylo dosaženo „většího pokroku“ a „dohoda by mohla být dosažena do konce týdne“. To je podporou pro trhy, které dosavadní pat kolem vyjednávání brzdil.

Vláda včera 17. května 2023 schválila návrh zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, který předložilo Ministerstvo spravedlnosti podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2022. "Hlavním cílem je jednak zapracovat do českého právního řádu novou evropskou směrnici, která upravuje přeshraniční přemístění sídla, přeshraniční fúze a přeshraniční rozdělení, ale také reaguje na poznatky praxe," stojí ve sdělení Vladimíra Řepky, mluvčího ministerstva spravedlnosti na stránkách justice.cz. Investory hlavním sledovaným tématem je, že norma potenciálně otevírá cestu plnému ovládnutí energetiky ze strany státu.

Klíčové ustanovení je následující: Novela má umožnit akciovým společnostem, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, aby i ony mohly v praxi realizovat některé formy přeměn, které jsou předvídané a upravené stávajícím zněním zákona, avšak vyžadují souhlas všech akcionářů, resp. vysoké kvalifikované většiny (konkrétně 90 %) hlasů všech akcionářů zúčastněných společností," uvedl po jednání vlády ministr spravedlnosti Pavel Blažek dle textu na justice.cz. Pro tyto tzv. kótované společnosti je (díky rozdrobené struktuře akcionářů a vysokému podílu pasivních investorů) realizace přeměn vyžadujících souhlas všech, resp. 90 % hlasů všech akcionářů prakticky neproveditelná. "Z těchto důvodů se má navrhovanou úpravou obsaženou v předkládaném návrhu změny materiálu snížit kvalifikovaná většina potřebná pro schválení obou výše uvedených forem rozdělení na 75 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, a to za současného navýšení usnášeníschopnosti, která má přesahovat 2/3 základního kapitálu," stojí v textu.