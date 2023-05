Nasdaq 100 oslabil o 0,2 %, Foot Locker -27,14 %

Páteční obchodní seance přinesla jen nepatrné změny na akciovém trhu, a to vzhledem k chybějícím důležitým makro ekonomickým údajům. Tyto data ovšem nahradilo vystoupení centrálních bankéřů FED včele s předsedou Jerome Powellem.



Šéf centrální banky USA řekl, že kvůli napjaté situaci v bankovnictví nedojde zatím pravděpodobně k dalšímu růstu základní úrokové sazby, jak by bylo zapotřebí pro dosažení cílů. Současně dodal, že inflace zůstává nadále vysoká a bankéři udělají vše pro její snížení.



Indexy z velké trojky se po většinu dne držely v blízkosti včerejšího závěru, nicméně nevydařený obchodní den má za sebou technologický Nasdaq Composite, který umazal 0,24 %, tedy 31 b. V sektorech zaznamenal oproti náladě na trhu vydařenou seanci ten energetický, který přidal 0,7 % (CVX US +0,79 %, XOM US +0,46 %).



Mizerné výsledky za 1Q23 i výhled pro zbytek tohoto roku představila společnost . Čistý zisk na akcii zaostal za odhady analytiků o 8,97 %, a to při tržbách 1,927 mld. USD, což bylo číslo nižší o 3,61 % oproti konsensu, FL US -27,14 %, UAA US -4,13 %.



Downgraded od analytika domu Macquarie Research stál za poklesem ceny akcií . Roční cílovou cenu srazil analytik na 103 USD ze 125 USD a rovněž snížil i doporučení do pásma neutral, DIS US -2,57 %.



Za poklesem cen ropy stojí pauza ve vyjednávání o navýšení dluhového stropu USA mezi prezidentem Joe Biden a zástupcem republikánů. Současně ani vystoupení předsedy FED nevlilo investorům krev do žil. Barel ropy Brent se obchodoval o 0,1 % níže a taktéž WTI odepsala 0,1 %.



Troyská unce zlata 1976 USD, WTI 71,78 USD/barel, Brent 75,86 USD/barel, EUR/USD 1,0806, EUR/CZK 23,76, USD/CZK 21,99



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,3 % (33.426 b.), S&P 500 o 0,1 % (4.191 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,2 % (12.657 b.).