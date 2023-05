Šéf OPEC: Nedostatečné investice mohou vyvolat nestabilitu na trhu s ropou

Nedostatečné investice do ropného a plynárenského průmyslu by mohly v dlouhodobém horizontu způsobit nestabilitu na trhu a ohrozit ekonomický růst. Řekl to dnes generální tajemník Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) Haísám Ghais. Svět se podle něj musí zaměřit na snižování emisí skleníkových plynů, nikoliv na nahrazování jedné formy energie jinou. Je podle něj třeba významných investic do všech energetických odvětví.



"To je pravda, kterou je třeba vyslovit," řekl podle agentury Reuters Ghais na konferenci v Dubaji. OPEC odhaduje, že svět potřebuje investovat 12,1 bilionu USD (265 bilionů Kč), aby dlouhodobě uspokojil rostoucí poptávku po ropě.



Šéf poradenské společnosti FGE Consultancy Fereidun Fesharaki na stejné konferenci řekl, že svět by mohl brzy čelit problému s dodávkami, protože západní sankce na ruskou ropu omezují růst těžby a globální poptávka po ropě roste přibližně o osm milionů barelů denně. Rusko může udržet těžbu na úrovni deset až 11 milionů barelů denně, ale budoucí růst o dva miliony barelů denně není kvůli sankcím pravděpodobný.



Na ruskou ropu a plyn se vztahuje řada sankcí, jejichž cílem je omezit prodej těchto komodit na Západ a také ceny ceny ruské ropy. Fesharaki také uvedl, že OPEC se chová zcela jinak než dříve, protože růst těžby z břidlic v USA již nepředstavuje díky vyšším cenám obavu. Dodal, že vidí snahu udržet ceny ropy nad 80 dolary za barel a ochotu jít nad 100 dolarů, pokud bude trh napjatý.



OPEC a jeho spojenci v čele s Ruskem, což je skupina známá jako OPEC+, se koncem loňského roku dohodli na snížení těžby, aby kvůli zhoršeným ekonomickým vyhlídkám podpořili trh. V dubnu překvapivě Saúdská Arábie a další členové skupiny oznámili další snížení těžby, a to o 1,2 milionu barelů denně. O dalším postupu by měli členové OPEC+ jednat 4. června ve Vídni.