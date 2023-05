Reinhart: Pauza ve zvedání sazeb je nereálná myšlenka

Hlavní ekonom společnosti Dreyfus and Mellon Vincent Reinhart se domnívá, že pokud někdo ve vedení Fedu uvažuje o pauze ve zvedání sazeb, dělá chybu. Centrální banka totiž měla podle ekonoma problémy už s tím, když měnila tempo zvedání sazeb. O nějaké pauze, kdy by se zvedáním přestala a pak se k němu opět vrátila, tak nemůže být řeči. „Pokud přestanou zvedat, tak přestanou úplně,“ míní expert.



K dluhovému limitu ekonom řekl, že Spojené státy mají vládní dluhy vysoko v proporci k domácímu produktu. To samo o sobě nemusí být ještě problém, zřejmé ale je, že současný trend vývoje dluhů není udržitelný. Pokud je pak něco neudržitelné, v určitý moment se to zastaví. Ratingové agentury jako Fitch se přitom podle experta obávají, že trend mohou zastavit trhy, které ztratí důvěru.



Dluhový limit a opakující se spory a debaty o něm jsou tak podle ekonoma jen symptomem popsaného problému, ne jeho jádrem. Americký Kongres je přitom tak rozdělen, že politici nejsou schopni vést o tématu skutečně smysluplnou a produktivní diskusi. Ohledně úvah o zrušení limitu pak Reinhart řekl, že jde o koncept zabudovaný v ústavě a podle něj k jeho zrušení nedojde. „Musíme se naučit s ním žít,“ dodal.

Debata o dluhovém stropu podle ekonoma ovlivňuje i rozhodování americké centrální banky. Pokud dojde k nějakému řešení, „Fed se bude zaměřovat na to, na co se skutečně zaměřovat chce.“ Tedy na sílu ekonomiky, míru využití zdrojů a výši inflace. Zda Fed v červnu sazby zvedne, pak neví ani on sám, míní expert.



O monetární politice hovořila na Yahoo Finance i strategička společnosti Charles Schwab Liz Ann Sonders. Podle ní není moc historických zkušeností s cykly zvedání sazeb. Přesněji řečeno, průměry a tvrzení o obvyklém vývoji během tohoto cyklu mohou být zavádějící. U dalšího vývoje sazeb, či pauzy, jsou navíc nyní pravděpodobnosti blízko úrovně 50/50. Na otázku týkající se bankovního sektoru Sonders odpověděla, že podle některých měřítek se situace uklidňuje.





Vývoj na akciovém trhu strategička komentovala s tím, že celý index je bez směru, ale velké technologické firmy zamířily opět nahoru díky zájmu o umělou inteligenci a jejímu potenciálu. Sonders by se ale podle svých slov „cítila lépe, pokud by růst byl rozšířen na více akcií a sektorů.“ Vysoká koncentrace akciových zisků sice může trvat ještě určitou dobu, ale konvergence dříve či později přijde. Schwab přitom již téměř rok drží neutrální doporučení na jednotlivé sektory. Neradí tedy klientům rotaci, místo ní by se měli zaměřit na silné společnosti schopné generovat hotovost svým akcionářům.



Zdroj: Yahoo Finance