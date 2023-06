Německý zpracovatelský průmysl klesl v květnu nejrychleji za tři roky

Německý zpracovatelský průmysl klesl v květnu nejrychlejším tempem za tři roky. Výroba se snížila poprvé za čtyři měsíce. Ukázal to souhrnný index nákupních manažerů (PMI) pro zpracovatelský průmysl sestavovaný bankou HCOB, který se minulý měsíc snížil na 43,2 z dubnových 44,5 bodu.



Index klesl čtvrtý měsíc po sobě, květnová hodnota byla nejslabší od roku 2020. Pod hodnotou 50 bodů, která odděluje růst aktivity od poklesu, je index pro zpracovatelský průmysl od července 2022.



Odvětví zpracovatelského průmyslu tvoří zhruba pětinu německé ekonomiky. Výrobci zboží v Německu čelili během května prudkému poklesu nových objednávek, uvádí zpráva. Pokles poptávky se pak promítl do snížení výroby.



"Výrobní sektor směřuje do těžkých časů," uvedl hlavní ekonom společnosti Hamburg Commercial Bank AG Cyrus de la Rubia. Firmy zaznamenaly klesající poptávku, zejména ve vývozu do Číny, Evropy a Spojených států. Očekávání výrobců ohledně budoucí produkce se změnila na pesimistická. Firmy ale podle ekonoma dál nabírají a stále jsou schopny prosazovat mírně vyšší prodejní ceny v prostředí výrazně klesajících cen vstupů, což je dobrá věc pro ziskové marže.



Německo má největší ekonomiku v Evropě a je na něm závislá řada českých podniků. Německá ekonomika se v prvním letošním čtvrtletí propadla do recese.