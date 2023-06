Z USA zní samá pozitiva

V zámoří bylo zákonodárci odhlasováno odložení dluhového stropu. Zákon byl předán do senátu, který by ho měl schválit do pondělí, jinak v USA dojdou prostředky. Vedoucí demokratické většiny Chuck Schumer prohlásil, že senát bude jednat, dokud zákon nebude schválen. Zároveň investoři sází na to, že FED na dalším zasedání nebude zvyšovat úrokové sazby. Konkrétně je odhadována pravděpodobnost 71 %, že ke zvýšení úrokových sazeb v červnu nedojde. Zprávy z trhu práce také zapůsobily pozitivně, nových pracovních pozic přibylo v květnu více, než se očekávalo. Týdenní žádosti o dávky v nezaměstnanosti sice narostly, ale pouze kosmeticky a dobrá nálada na trhu se tím nepokazila.



Z korporátní sféry dnes nepotěšila softwarová společnost Salesforce, která reportovala nejslabší rychlost růstu tržeb za posledních 13 let existence a její akcie na to konto odepsaly 4,7 %. Banka přišla s dalším plánem na redukci pracovní síly, což byl ještě koncem minulého roku zaručený recept na povzbuzení ceny akcií. V tomto případě to ale nezafungovala a banka dnes ztratila 2,3 %. Meta Platforms, mateřská společnost sociální sítě , dnes představila nový headset pro smíšenou realitu s názvem Quest 3. To pomohlo k růstu jejich akcií o 3 %. Nedařilo se v retailu. Řetězec snížil svůj roční výhled tržeb, protože vysoká inflace zhoršuje prognózy spotřebitelského chování v USA. Jeho akcie na to reagovaly nekompromisním 19,5% propadem. V posledních dnech často zmiňovaná „mikrospolečnost“ s tickerem AI (C3.ai) dnes po výsledcích propadla o 13,3 %.