Letecké společnosti více než zdvojnásobily výhled tvorby letošního zisku na 9,8 miliardy dolarů (216,5 miliardy Kč). Přispěla k tomu silná poptávka s tím, jak se odvětví zotavuje z útlumu způsobeného pandemií. Na konferenci v Istanbulu to dnes řekl šéf Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) Willie Walsh. Původní odhad z loňského prosince uváděl, že zisk aerolinek dosáhne 4,7 miliardy dolarů.



Letecké společnosti očekávají, že v letošním roce přepraví po celém světě asi 4,35 miliardy cestujících. To není daleko od rekordu 4,54 miliardy cestujících z roku 2019, tedy z doby těsně před začátkem pandemie covidu-19.



"Léta pandemie jsou za námi a hranice jsou už běžně otevřené," řekl Walsh na výročním zasedání IATA. Letecké společnosti v posledních měsících vykázaly dobré výsledky a připravují se na rušnou letní sezonu. Poptávka po cestování nevykazuje navzdory inflaci žádné známky poklesu. V letošním roce se také zmírnil tlak ze strany cen ropy.



Předpandemické úrovni se přiblíží i letošní tržby, které aerolinky odhadují na 803 miliard dolarů. Za rok 2019 letecké společnosti vykázaly tržby 838 miliard dolarů.



Poptávce podle Walshe pomáhá vysoká úroveň zaměstnanosti, a to i při slabším makroekonomickém výhledu. "Spotřebitelé z tohoto důvodu pociťují důvěru, že mohou utrácet a že se mohou zadlužit," řekl šéf IATA.



Walsh na druhou stranu připomněl delegátům 300 leteckých společností, že oživení v odvětví brzdí mimo jiné přetrvávající problémy v dodavatelském řetězci a rostoucí letištní poplatky. Problémy dodavatelů podle něj zvyšují náklady a zpomalují nasazování nových letadel do provozu. "Letecké společnosti jsou více než frustrované. Je potřeba najít řešení," dodal podle agentury Reuters.



Z letišť, které zvyšují poplatky, jmenoval amsterodamské letiště Schiphol a také letiště v Jihoafrické republice. "Letiště Schiphol nemá zábrany. Po provozní katastrofě, kterou si samo loni způsobilo, pokračuje ve zvyšování poplatků," řekl Walsh. Letos už je zvýšilo o 12 procent.



Šéf IATA, který zároveň vede leteckou skupinu IAG, poukázal i na nízkou úroveň ziskovosti. Ta je podle něj neudržitelná. Odvětví dosahuje zisku přibližně 2,25 dolaru na cestujícího, což je méně než cena šálku kávy nebo jízdenky na metro, dodal.