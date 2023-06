WSJ: Regulátoři v USA chtějí zpřísnit kapitálové požadavky pro velké banky

Americké regulační orgány se chystají zpřísnit pravidla pro velké banky, která by mohla zvýšit jejich kapitálové požadavky v průměru o 20 procent. Cílem opatření je zvýšit odolnost finančního systému, vzhledem k tomu, že letos už zkrachovalo několik středně velkých bank. S odvoláním na informované zdroje to dnes napsal ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ). Regulátoři se podle deníku chystají změny navrhnout už tento měsíc.



Michael Barr, který má v americké centrální bance (Fed) na starosti dohled nad finančním sektorem, minulý měsíc Kongresu řekl, že Fed v létě představí plán na zpřísnění kapitálových pravidel pro banky. Fed podle něj pečlivě zvažuje změny pravidel pro větší regionální banky.



Přesná výše kapitálových požadavků bude podle WSJ záviset na předmětu podnikání banky. Největší zvýšení čeká největší americké banky s rozsáhlými obchodními aktivitami s finančními nástroji. Velkému posílení kapitálu se patrně nevyhnou ani banky jako nebo společnost , které jsou silně závislé na příjmech z poplatků, například z investičního bankovnictví nebo správy majetku, napsal WSJ.



Za necelé dva měsíce zkrachovaly tři velké americké banky, naposledy to byla začátkem května Bank. Bankovní krize začala v březnu pádem Silicon Valley Bank (SVB) a Signature Bank.