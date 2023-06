Omezení dodávek cenu ropy příliš nenakoplo. Dluhopisy sledují aktivitu americké vlády

V úvodu nového týdne míří pozornost na ropu, poté co víkend přinesl zprávu, že Saúdská Arábie jednostranně sníží dodávky o další 1 milion barelů denně. V první reakci cena ropy poskočila vzhůru, načež zisky skoro smazala. Během dopoledne se však přece jen vydala výš, a to zhruba o 2 procenta. Odhaduje se, že Saúdská Arábie chce vidět ceny aspoň na 80 USD, což se zatím nedaří (Brent 77,5 USD), když směrem dolů působí hlavně obavy ze slabší poptávky, respektive hospodářského růstu. Poslední dobou je v tomto smyslu hodně sledovaná Čína.

Jinak v pondělí dopoledne přicházela méně důležitá makrodata, která do obchodování nezasahují. Evropské akciové indexy jsou na tom smíšeně s pouze malými změnami kolem pátečních hodnot. Americké futures se zatím obchodují lehce v záporu.

Odpolední program zahrnuje objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v zámoří, dále index ISM ze sektoru služeb a jeden pravděpodobně jestřábí komentář z Fedu. První z čísel nemívá velký vliv. V případě ISM se dá čekat potvrzení, že sektor služeb pokračuje vzhůru, a to při zmírňování inflačních tlaků. Případná slabší kondice sektoru by byla nepříjemným překvapením. A zmiňovaný komentář přijde od Loretty Mesterové, takže náznaky možného růstu sazeb v příštích měsících by neměly překvapit.

Dluhopisové výnosy jsou na vzestupu, a to více v Evropě. Německá křivka se posouvá asi o 6 bps nahoru. Klíčové téma je však americké. Tamní vláda po schválení zákona o dluhového stropu dostává možnost doplňovat finanční rezervy a je otázkou, jak se trhy s tímto stahováním peněz vyrovnají. Eurodolar se obchoduje kolem 1,0700 a dopoledne nic podstatného nepředvádí.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:14 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.5752 -0.7032 23.7770 23.5699 CZK/USD 22.0545 -0.3502 22.1645 22.0380 HUF/EUR 369.8033 -0.2562 370.6000 368.9958 PLN/EUR 4.4854 -0.3602 4.4982 4.4824

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6100 0.1268 7.6202 7.5734 JPY/EUR 149.9990 0.1208 150.1950 149.8940 JPY/USD 140.3260 0.2938 140.4510 140.0980

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8628 0.3023 0.8628 0.8607 CHF/EUR 0.9738 -0.0508 0.9751 0.9727 NOK/EUR 11.8481 0.3830 11.8547 11.7787 SEK/EUR 11.6355 0.6118 11.6465 11.5698 USD/EUR 1.0689 -0.1746 1.0699 1.0683

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5186 0.2544 1.5186 1.5103 CAD/USD 1.3447 0.1661 1.3448 1.3423