Sentix: Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny v červnu klesla kvůli Německu

Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny se v červnu opět zhoršila, a to zejména kvůli pesimismu ohledně vyhlídek německého hospodářství. Uvedla to ve své dnešní zprávě výzkumná společnost Sentix. Německo podle firmy Sentix zůstává z ekonomického hlediska "největším problémovým dítětem v eurozóně".



Index důvěry investorů v ekonomiku eurozóny se v červnu snížil na minus 17 bodů z květnových minus 13,1 bodu. Pokles tak vykázal již druhý měsíc za sebou. Propad byl navíc výraznější, než očekávali analytici. Ti v anketě agentury Reuters červnovou hodnotu indexu odhadovali v průměru na minus 15,1 bodu.



"Německá ekonomika nyní zažívá jasný pád," uvedla společnost Sentix. "Když se největší ekonomika nachází na tak obtížné cestě, není překvapením, že investoři jsou čím dál pesimističtější ohledně zbytku eurozóny," dodala.



Index důvěry analytiků v německou ekonomiku v červnu klesl na minus 21,1 bodu z květnových minus 14,5 bodu. Dostal se tak na nejnižší úroveň od loňského listopadu.



Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá i řada českých firem. Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se v letošním prvním čtvrtletí snížil o 0,3 procenta po poklesu o 0,5 procenta v předchozích třech měsících. Německá ekonomika se tak dostala do recese, která se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou.