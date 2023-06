Itálie by mohla přestat vyrábět elektřinu z uhlí už v roce 2024, řekl ministr

Itálie by mohla přestat používat uhlí na výrobu elektřiny už v roce 2024, tedy o rok dříve, než bylo původně na plánu. Řekl to dnes ministr životního prostředí Gilberto Pichetto Fratin. Podmínkou podle něj je, aby ceny plynu zůstaly na současné úrovni, napsala agentura ANSA. V Itálii je nyní v provozu sedm uhelných elektráren, z nichž jedna patří české skupině Energetický a průmyslový holding (EPH).



"Úmyslem je opustit uhlí do roku 2025 nebo i dříve, já doufám v rok 2024, pokud ceny plynu vydrží," řekl na veřejné diskuzi ministr životního prostředí. Podle něj se Itálie bude poté snažit přestat využívat při výrobě elektřiny ropu a až o mnoho desetiletí později i plyn.



Oficiální vládní dokumenty dosud uváděly jako datum, kdy Itálie přestane používat uhlí na výrobu elektřiny, rok 2025. V souvislosti s růstem ceny plynu a omezením dodávek této komodity z Ruska se loni uvažovalo o prodloužení provozu italských uhelných elektráren i po tomto datu. Itálii se však nakonec podařilo nižší dodávky z Ruska kompenzovat dovozem plynu z jiných zemí, například z Alžírska.



Podíl uhlí na výrobě elektřiny v Itálii činil vloni 7,5 procenta, zhruba o tři procentní body více než v roce 2021. V Itálii je v provozu sedm uhelných elektráren. Jednu z nich, která je na severozápadě Sardinie, vlastní český EPH skrze dceřinou italskou společnost EP Produzione. Elektrárna má instalovaný výkon 599 MW.