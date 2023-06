Překvapivé zvýšení sazeb, eskalace na Ukrajině a slabá německá data

Úterní obchodování se na evropských akciových trzích odvíjí v převážně negativním duchu, když klíčové indexy ztrácejí mezi 0,1 (DAX) a 0,6 (AEX) procenta. Důležitých zpráv je víc, ale tradičně ne všechny se odrážejí na tržním sentimentu.

včera představením svého nového headsetu nedokázal vyvolat nové nadšení a zřejmě nenaplnil očekávání, která přece jen v celém technologickém sektoru poslední dobou vyrostla až příliš. Krom toho dnes ráno Německo znovu překvapilo horším poklesem průmyslových objednávek, čímž jen potvrzuje, že cesta z mělké recese nebude lehká. Na Ukrajině dochází k eskalaci, když odpálení Kachovské přehrady (kromě jiného) hrozí omezit export pšenice a potenciálně zvednout inflační tlaky z tohoto směru.

RBA zvedla úrokové sazby na 4,1 pct. Jednak to většina trhu nečekala, ale hlavně Austrálie ukazuje, že přestávka v utahování nutně neznamená konec. V dubnu nechala sazby beze změny, ale potom už dvakrát překvapila trhy zvýšením a navíc hlásí, že ještě není v cíli. Ačkoli se to nabízí jako inspirace pro Fed nebo ECB, dluhopisové výnosy klesají a Fed funds futures či OIS nenaznačují, že by se očekávání o měnové politice nějak proměňovala.

Dolar má dnes lehce navrch nad eurem a měnový pár se obchoduje těsně pod 1,0700. Na ropě velmi rychle vyprchal efekt snížení dodávek a její cena dnes míří dolů o dvě procenta. Koruna jen drží pozice. Kalendář pro zbytek dne je už prázdný.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:34 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.5316 -0.1317 23.5661 23.5048 CZK/USD 22.0035 0.0364 22.0060 21.9110 HUF/EUR 369.1849 -0.0290 369.6800 368.7220 PLN/EUR 4.4868 0.1802 4.4943 4.4737

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6129 0.0174 7.6328 7.6087 JPY/EUR 148.9640 -0.3582 149.6110 148.8311 JPY/USD 139.2875 -0.1931 139.4460 139.1080

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8620 0.0517 0.8626 0.8611 CHF/EUR 0.9700 -0.0814 0.9710 0.9689 NOK/EUR 11.8484 0.1737 11.8486 11.7969 SEK/EUR 11.5885 -0.3812 11.6236 11.5850 USD/EUR 1.0695 -0.1680 1.0731 1.0693

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5024 -0.5709 1.5129 1.4961 CAD/USD 1.3417 -0.1730 1.3427 1.3393