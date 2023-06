Trhy jsou extrémně opatrné, futures jasný směr neukazují. Od 15:00 online konference nejen kolem ČEZ

Obchodování na hlavní evropských burzách začne opatrně, futures se nevydávají jasným směrem. Americké futures se také pohybovaly vlažně po nejvyšším letošním závěru indexu S&P 500. Smíšené bylo také obchodování na asijských burzách, kde za očekávaným vývojem zaostala data o zahraničním obchodě.

Futures aktuálně: DAX a CAC +0,1 %, FTSE -0,1 %.

Americké akcie mírně posílily, investoři nyní čekají na údaje o inflaci ve Spojených státech a rozhodnutí americké centrální banky (Fed) o nastavení úrokových sazeb.

Americké ministerstvo práce zveřejní údaje o květnovém vývoji inflace v USA příští týden v úterý. O den později pak Fed rozhodne o nastavení úrokových sazeb. Podle agentury Reuters se předpokládá, že centrální ponechá úroky beze změny.

Výrazně posílily akcie výrobce čipů Advanced Micro Devices (AMD), které si připsaly více než pět procent a uzavřely na zhruba 124 dolarech.

Akcie kryptoměnové burzy Coinbase se dnes naopak propadly o více než 12 procent. Reagovaly tak na zprávu, že americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) firmu Coinbase obvinila z porušování pravidel pro obchodování s cennými papíry.

Vývoz z Číny se v květnu snížil meziročně o 7,5 procenta, mnohem rychleji než se očekávalo. Klesl také dovoz, i když oproti očekávání pomaleji. Zpráva, kterou dnes zveřejnil čínský celní úřad, ukazuje, že čínští výrobci se potýkali se slabší poptávkou v zahraničí a domácí spotřeba zůstává nízká a je dalším signálem toho, že ekonomické oživení země zpomaluje. Přebytek zahraničního obchodu se v květnu meziročně snížil o 16,1 procenta na 65,8 miliardy USD (1,5 bilionu Kč).

Pokles vývozu byl nejnižší od ledna. V dubnu naopak vzrostl o 8,5 procenta a analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávali, že se sníží jen o 0,4 procenta.

Dovoz se snížil o 4,5 procenta po dubnovém propadu 7,9 procenta. Analytici počítali s osmiprocentním poklesem dovozu.

Online konference nejen kolem od 15:00

Vládní návrh Zákona o přeměnách společností, přezdívaný Lex II, otřásl investory. Jeho tvůrci je podáván jako sladění legislativy a necílen na konkrétní společnost, kapitálovým trhem však mainstreamovým pohledem brán jako okaté otevření cesty ke snazšímu plnému zestátnění nejméně části tuzemské energetiky . Téma kolem klíčové akcie pražské burzy, kterou drží dlouhodobě mnozí institucionální investoři, ale také drobní investoři především pro dividendu, se pokusíme pojmout komplexně a bez emocí. Co víme o chystané normě? V jaké podobě se může odehrát rozdělení a co by ta která znamenala pro investory? Může být norma využita u dalších akcií domácího trhu a v jaké podobě? Jaké jsou další dlouhodobě atraktivní investice na českém i zahraničních trzích nejen co do energetiky a dividend? Zkrátka kam investovat, pokud by to již nebylo do tak, jak jej známe na burze dnes? Tyto otázky skládají ústřední téma online konference Patria Finance ve středu 7. června 2023 od 15:00. Neváhejte se přihlásit zdarma a online hned teď! Na koho a co se můžete těšit?