Bloomberg: Slabý evropský průmysl udržuje poptávku po plynu na nízké úrovni

Poptávka průmyslu po plynu zůstává v největších evropských zemích navzdory nižším cenám slabá. Doléhá na ni zpomalení ekonomiky a také fakt, že se zákazníci orientují na obnovitelné zdroje energie, uvedla agentura Bloomberg.



Podle údajů společnosti S&P Global Commodity Insights poptávka po plynu v Německu, Itálii, Nizozemsku, Francii, Španělsku a Británii v květnu klesla meziročně o 9,7 procenta. To znamená, že spotřeba je nižší než loni, kdy se Evropská unie snažila šetřit plynem, aby naplnila zásobníky na zimu.



Pokles za květen byl sice nejnižší v letošním roce, poukazuje ale na to, že evropský průmysl se snaží vzpamatovat z energetické krize, která následovala po ruské invazi na Ukrajinu. Průmyslová aktivita v eurozóně se snižuje a existují obavy, že pokles poptávky by mohl být z části trvalý.



Podle S&P jsou zde také specifické faktory, které mají negativní dopad na poptávku v některých nejdynamičtějších evropských odvětvích. U chemických látek podnítil propad cen čpavku pokračování v dovozu z USA a Trinidadu a Tobaga. Spotřebu plynu v květnu také snížila sezonní údržba rafinerií.



Pokles průmyslové poptávky po plynu pak byl obzvláště citelný v Německu, které se dostalo do hospodářské recese. Poptávka se tam snížila o 15 procent.





Hlavní spotřebitelé plynu, od chemických firem po ocelárny, se zdráhají obnovit poptávku, vzhledem k tomu, že je rekordní růst cen energií loni přiměl omezit výrobu. To přispělo k poklesu cen plynu v Evropě o 60 procent. Kupující se také orientují na alternativní zdroje při získávání energie pro své podnikání, například na elektřinu z větru a slunce.



Země EU splnily dobrovolný cíl snížení spotřeby plynu od srpna 2022 do března letošního roku o 15 procent. To však bylo částečně způsobeno mírnou zimou a vyššími cenami, které snižovaly poptávku. EU se snaží drasticky omezit svou závislost na ruských fosilních palivech.

Zdroj: čtk, Bloomberg