Fed sazby nezměnil, přesto dokázal znovu trhy překvapit. Výhled dalšího utahování se nelíbí akciím

Americká centrální banka Fed po dvoudenním zasedání měnového výboru FOMC přerušila dosavadní sérii 10 zvyšování úrokových sazeb v řadě během celkem 15 měsíců a v červnu ponechává sazby beze změny, tedy hlavní v pásmu 5,00 – 5,25 %. Přesto dokázala znovu překvapit a to očekávaným rozsahem zvyšování sazeb ještě do konce roku 2023. Fed signalizuje, že utahování měnové politiky obnoví v zájmu krocení inflace a ještě letos zvedne sazby o dalších 50 bazických bodů.





„Ponechání sazeb beze změny na aktuální jednání umožní měnovému výboru vyhodnotit nové informace (z ekonomiky) a jejich dopad do měnové politiky,“ konstatuje v zápise FOMC. Rozhodnutí o ponechání sazeb beze změny bylo jednomyslné. Trhy nyní očekávají medián sazeb Fedu na konci letošního roku na úrovni 5,6 %, s koncem roku 2024 pak na 4,6 %. Předchozí projekce počítala s číslem 5,1 % na konci letošního roku, to je tedy ono překvapení pro trhy. Americké akciové indexy na to logicky reagují ústupem ze svých pozic, neboť další avizované zvyšování úrokových sazeb znamená další zatraktivnění pevně úročených aktiv relativně k akciím.

Fed na aktuálním měnovém jednání také aktualizoval ekonomické projekce. U růstu ekonomiky nově očekává letos 1,0 %, zatímco březnová projekce počítala pouze s 0,4 %. U nezaměstnanosti očekává nově letos 4,1 % proti 4,5 % projektovaným v březnu. U jádrové inflace pak nově vidí na konci letoška 3,2 % proti 3,3 % v březnu.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 20:29 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7982 -0.3132 23.9263 23.7569 CZK/USD 22.0160 -0.4792 22.1760 21.8720 HUF/EUR 371.7387 0.4677 372.6153 369.9415 PLN/EUR 4.4594 -0.4893 4.4903 4.4455

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7274 -0.1001 7.7667 7.7156 JPY/EUR 151.3530 0.0258 151.5280 150.6504 JPY/USD 140.0180 -0.1405 140.2060 139.2800

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8552 -0.0357 0.8576 0.8541 CHF/EUR 0.9753 -0.1776 0.9769 0.9728 NOK/EUR 11.5698 0.5245 11.6110 11.4199 SEK/EUR 11.6416 0.9574 11.6610 11.4867 USD/EUR 1.0810 0.1714 1.0864 1.0774

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4789 0.0296 1.4804 1.4626 CAD/USD 1.3342 0.2035 1.3353 1.3272